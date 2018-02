Presentaron 3 mil 386 amparos contra la profesionalización docente

Desde que entró en vigor la Ley General del Servicio Profesional Docente, en 2013, solo el 0.28 por ciento del total de maestros presentaron un recurso de amparo por considerarla anticonstitucional, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán.

El funcionario detalló que del 1.2 millones de docentes, solicitaron la protección de sus garantías, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un total de 3 mil 386.

“Varios maestros, sobre todo de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), con todo su derecho, han interpuesto juicios de amparo contra la Ley General del Servicio Profesional Docente, un derecho que la ley no da a todos”, explicó Granados Roldán.

El funcionario sostuvo un encuentro privado con medios de comunicación, el primero desde su designación al cargo el 6 de diciembre de 2017, en el que ofreció un avance de los trabajos para la implementación de la Reforma y el Nuevo Modelo Educativo.

Agregó que, del total de asuntos, los 3 mil 386 juicios de amparo, 3 mil 381 se resolvieron a favor de la constitucionalidad de la Ley impugnada, lo que representa el 99.8 por ciento, y sólo ocho se resolvieron a favor de los afectados.

“En ocho casos se han otorgado amparos por actos de protección de la Ley, que no significa la inaplicabilidad de la misma, sino suspensores por aplicación incorrecta. Esto es: ‘yo presento un amparo porque resulta que me hablaron para evaluarme en Tlaxcala y yo vivo en Puebla, que es un estado vecino, eso me tiene alguna consecuencia y presento el amparo’”, explicó el titular de la SEP.

De acuerdo con el reporte que tiene la dependencia, quedan 197 solicitudes de amparo pendientes de resolver, y la SCJN ha emitido seis jurisprudencias a favor de Ley General del Servicio Profesional Docente.

“De éstos hay 197 casos pendientes de resolución y, esto es lo más importante, seis jurisprudencias generadas y de observancia obligatoria, eso quiere decir que esta reforma ha entrado en una ruta clara de consolidación”, indicó.

Granados Roldán explicó que la aplicación de la Reforma Educativa en materia de Evaluación Docente avanza con éxito en 29 entidades, presentándose algunas complicaciones en Oaxaca, Chiapas y Guerrero principalmente.

Señaló que, entre el magisterio, el proceso de evaluación y sus resultados tienen una aprobación de 60 por ciento, en donde se destacan los incentivos económicos que reciben los profesores.

Comentó que los maestros y la sociedad de los estados en donde hay manifestaciones en contra de este proceso, deben de reconsiderar su posición, debido a que son los niños los principales afectados en sus oportunidades de desarrollo.

Con información de Excélsior