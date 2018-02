Los grupos criminales reclutan a niños, adolescentes y jóvenes para cometer delitos tales como secuestro porque los consideran desechables, aseguró Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)

“Los adolescentes reclutados son desechables, no es que quieran que hagan una carrera criminal, no es que estén buscando que se conviertan en los nuevos capos o que les estén enseñando nuevas técnicas de secuestro sofisticado parara que crezca el negocio;, los usan porque es instrumental en ese momento, porque si algo les sucede no tienen responsabilidad frente a nadie y porque hay impunidad, tan es así que en cada 100 carpetas de investigación en donde un niño, niñas o adolescentes es víctima, sólo tres alcanzan sentencia condenatoria”, refirió.

En este contexto destacó que los niños y adolescentes reclutados para cometer delitos tienen la característica de estar en situación de desprotección y una vez reclutados se vuelven más vulnerables.

“Hay tres escenarios que los hacen blanco, el primero es que están desprotegidos de la familia, de la comunidad y de las instituciones, es decir, no están en escuela, no están en actividades económicas y pueden tener dinámicas familiares complicadas, segundo, viven o están en contextos o en escenarios de crimen organizado y tercero, en el espacio donde se mueven hay una cultura de ilegalidad e impunidad. Esto tiene varias implicaciones, si están desprotegidos y eso los hace vulnerables y tristemente son revictimizados por el Estado y sus instituciones cuando detenidos, o muchos de ellos son asesinados”, expuso.

Ante ello, el experto en temas de infancia lamentó que el Estado mexicano no haya reconocido aún la existencia del reclutamiento forzado de menores de edad que comenzó en el marco de la guerra contra el narcotráfico y encima los revictimice.

“Es importante contextualizar que después de 10 años de una guerra fallida contra el crimen organizado ya los expertos en el tema habían anticipado que esta estrategia absurda de confrontar fuego contra fuego no iba resultar y particularmente la estrategia de descabezar a los grupos criminales iba generar mafias locales, que son más difíciles de combatir y en esas mafias una de las fuentes de ingreso más buscadas de forma ilegal es el secuestro, la extorsión, el cobro de piso y obviamente niños, niñas y adolescentes que están en estos escenarios de crimen organizado se convierten, particularmente los que están desprotegidos, en las víctimas de reclutamiento forzado”, dijo.

Luego que la organización Alto al Secuestro dio a conocer que de enero de 2012 a agosto de 2017, 486 menores de edad fueron detenidos por participar en secuestros, Pérez García detalló que si bien el número de niños y adolescentes en conflicto con la ley no ha cambiado radicalmente en los últimos años al ubicarse entre el 4 y 7% de las carpetas de investigación que los vinculan con algún delito, sí se ha notado un cambio en el tipo de delitos que cometen.

“En los últimos años se ha ampliado el rango de delitos (que involucran a menores de edad) vinculados al orden federal; secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército y daños contra la salud, en promedio 36%, una de las explicaciones es el reclutamiento; el problema más grave es que se revictimiza a aquellos que estaban en desprotección cuando son detenidos y procesados como criminales”, insistió.

Con información de Excélsior