Oaxaca, 5º en trabajo infantil forzado: OIT

La OIT detalló que el estado de Oaxaca registra 158 mil 340 menores que sufren algún tipo de explotación laboral, lo cual coloca a Oaxaca, en ese año, en el quinto lugar a nivel nacional y a nivel internacional.

Según la OIT en su informe 2017, 152 millones de niños entre 5 y 17 años son víctimas de trabajo infantil a nivel mundial.

Las estadísticas indican que el 67.8% de menores explotados no reciben ingreso alguno, el 42.9% no asiste a la escuela y más del 30% no concluye sus estudios de nivel básico.

Mientras que, a nivel nacional, un aproximado de 2.6 millones menores son explotados laboralmente, mismos que trabajan en condiciones de alta peligrosidad física, ya sea en la ciudad o zonas agrícolas.

Además, en 2016 y lo que va de la presente anualidad el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran el mayor número de explotación laboral infantil.

Tomando en cuenta la situación en la que se encuentra Oaxaca, detalló que México, como parte de la comunidad internacional, suscribió tratados internacionales en derechos humanos que establecen una protección efectiva a favor de los menores, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que contiene artículos que hacen referencia a la protección al sano desarrollo de los menores, imponiendo una serie de obligaciones dirigidas al Estado mexicano y sus autoridades, para dictar medidas legislativas y administrativas enfocadas a la protección de niños y niñas.

La explotación laboral en términos llanos implica un pago inferior en relación al trabajo que se realiza, volviendo dependiente a la persona que presta su fuerza de trabajo, lo que puede ser equiparable a la esclavitud; por otra parte, la explotación laboral infantil implica la obtención de beneficios económicos por parte de personas mayores de edad, mediante la actividad económica realizada por menores, cuestión que afecta su desarrollo físico, emocional y psicológico.

MÁS DE 2 MILLONES A NIVEL NACIONAL

En México se vive día a día la explotación laboral infantil, la cual sufren muchos niños y jóvenes siendo víctimas de esta situación, donde trabajan en espacios reducidos, lugares en muy malas condiciones, bajo presión, expuestos a riesgos como lo son trabajar con productos químicos, gases, herramientas peligrosas, minas, calles etcétera donde realizan largas horas de jornadas y obtienen un salario mínimo, entre muchas otras cosas.

México tiene 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica y 2 millones 217 mil 648 realizan ocupaciones no permitidas, de los cuales: el 27% son realizado por niñas y el 73% por niños.

Con estas cifras nos damos cuenta de dos cosas, la primera es que hay una gran cantidad de niños que trabaja, la segunda que en su mayoría el sexo masculino es el más explotado laboral.

Es muy triste el ver y saber que muchos de ellos tienes que dejar a un lado una etapa muy importante de su vida que es la infancia, para poder generar ingresos.

Existen muchas razones por las cuales nuestros niños mexicanos y de países tercermundistas comienzan a realizan actividades económicas, la principal es la pobreza la cual ha provocado el incremento de esta situación en México.

En la gráfica de arriba se pueden ver algunos motivos que hacen que los niños y jóvenes trabajen. Como dice Pedro Orraca.” La oferta laboral de los niños y adolescentes se determina en función de las características económicas y demográficas del hogar.

Entre éstas se incluyen la edad, el género y el nivel educativo de sus miembros, el número de hermanos que habita en la vivienda, y los costos y rendimientos de los distintos usos de tiempo.

Un dato importante es que, en los países en vía de desarrollo, se tiene estipulado una edad mínima para poder laborar, la cual en nuestro país es de 15 años.

Como lo marca el Art.123 apartado A, de nuestra Constitución Mexicana “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años.

Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas” (Diario Oficial de la Federación, 2017).

Es realmente impactante saber que hay una ley que protege a nuestros niños y el gobierno no actúa de manera correcta contra las empresas y personas que no cumplen con ella.

Los niños, niñas y adolescentes que son laboralmente explotados, esta distribuidos por toda la república mexicana.