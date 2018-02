El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, se pronunció por no generar violencia política a través de la intimidación y afectación a la integridad de las personas.

“Se vale el debate, el debate debe ser nutrido, debe ser intenso, pero las diatribas debemos de dejarlas de lado, y centrarnos en los programas de trabajo, para que el ciudadano pondere su voto. Exhorto a la ciudadanía en general que pondere su voto en función de quien se comprometa contra la violencia y en favor del respeto a los derechos humanos”, manifestó.

En el marco del acto conmemorativo por el 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, González Pérez reprochó cualquier uso de la violencia para influir en los votantes en cualquier sentido.

“Lo que nos une como mexicanos tiene que ser la dignidad de las personas, ciudadanos y también servidores públicos. De ahí que al atentar contra alguien que aspira a una posición política, se agreden sus derechos humanos, pero también se agrede la sociedad en general, porque precisamente lo que debemos rechazar es que quieran, digamos, inducirnos, un mensaje de violencia que no debemos permitir. Debemos votar en condiciones de seguridad, de tranquilidad, porque cada ciudadano o ciudadana, vea que encuentra sus respuestas en los programas de los candidatos o precandidatos; pero vuelvo a insistir, quien no se comprometa con derechos humanos, no se está comprometiendo con la defensa de la dignidad”, planteó.

Cuestionado sobre el tema de la violencia que se enfrenta de manera específica contra las mujeres en el estado de México, señaló que no es un tema exclusivo de la entidad, pues muchos municipios en el país enfrentan dicha problemática, ante lo que es clave la cooperación entre los organismos públicos de derechos humanos y las autoridades.

En este contexto se refirió también a la violencia que se vive en Chilapa, Guerrero, en donde ahora mismo la CNDH tiene abierto un expediente.

“El tema de Chilapa y de varias zonas de Guerrero tiene que ver con violencia y un tema que atraviesa nuestro país, que es el tema de la impunidad, la impunidad es el tema que da condiciones para que las cosas no se vayan corrigiendo”, indicó.

Con información de Excélsior