El cantante Javier Reyes conocido como El Príncipe del Corrido, se dio a conocer en agosto de 2015 por cantar narcocorridos, uno de ellos El Corridón, dedicado al líder criminal del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos.

“Aquí no se mueve nada sin consultarme primero, tengo gente de confianza que se muere en el ruedo, mi trabajo me ha costado mantenerme en este puesto, no me busque ni le rasquen porque los mando al infierno.

“Y sigo vigente con toda mi gente, comandando el cártel siempre muy al frente, mi nombre es noticia: El Ojos, el Mal, soy Felipe Pérez.”, cantaba el residente de Tláhuac, quien fue acribillado ayer en la Ciudad de México.

Javier Reyes estuvo relacionado con Pérez Luna, luego de que un automóvil BMW Z4 y un Mercedes Benz blanco, que pertenecían a Felipe de Jesús, fueron utilizados en la grabación de un video musical El Señor de los Cielos.

En el video se observa llegar al cantante a la Hacienda Rancho Los Laureles, ubicada en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, a bordo de un automóvil BMW modelo Z4, seguido de tres camionetas, una de ellas una Suburban dorada. Al descender del auto, el intérprete se faja una pistola dorada y canta frente a varios músicos y dos autos: el BMW en el que llegó y un Mercedes Benz de color blanco.

En el BMW fue detenido Gerardo “N”, yerno de El Ojos cuando trasladaba 200 grapas de cocaína, cinco kilogramos de marihuana y pastillas sicotrópicas.

Incluso en sus redes sociales, el Príncipe del Corrido publicó una de sus fotografías con el arma dorada y el vehículo de un Mercedes Benz con placas 489ZPS.

La última publicación de Javier Reyes en su cuenta de Facebook fue del 15 de enero a las 12:55 horas. El cantante solía tomarse fotos y compartirlas para sus seguidores, quienes le contestaban con saludos y besos. También hacía transmisiones en vivo con sus amigos, en donde cantaba algunos de sus éxitos de banda y mostraba los detalles de sus conciertos.

A pesar de que se dio a conocer la noticia desde ayer por la mañana en sus redes sociales, sólo una persona lamentó su muerte.

El Príncipe del Corrido compartió créditos con bandas como la Banda Jerez, La Bucanera, la Banda 466, La Elegida, La Nueva Incomparable, La Fregona, La Imparable, Los Reyes de la Noche, entre otras.

Con información de El Universal