Candidato debe ser intachable: Fraguas

El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, aseguró que será el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que defina al candidato a la alcaldía capitalina, luego que se declarara desierta puesto que los precandidatos que se inscribieron, no cumplieron con los requisitos para la contienda.

Se descartó de la contienda electoral al señalar que mantendrá el trabajo a favor de la capital oaxaqueña, “no participaré ni por el Senado, la diputación federal, local o la presidencia municipal”.

El partido deberá definir al perfil más adecuado para encabezar la elección para la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca, se tiene que observar lo que se ha hecho a nivel nacional con el precandidato a la presidencia de la república, con hombre con una hoja de servicios intachable, sin manchas de corrupción, actitud de conocimiento, y cumplimiento claro en el servicio público, destacó.

Dijo que estas deben ser las características que debe tenerle perfil, una persona que no tenga manchas, que no tenga acusaciones, que no tenga situaciones que pongan en riesgo la capacidad de un candidato.

Afirmó que debe ser un candidato que tenga la capacidad de acercare a la gente, que haya entregado buenas cuentas en el servicio público si proviene de ahí, que no esté acusado de situaciones irregulares para que se pueda continuar con el proyecto de ofrecer y proponer candidatos que estén a la altura del reclamo de la gente a fin de ser competitivos.

La unidad se genera a partir de los proyectos, “soy militante priísta y me siento orgulloso, pero se deben revisar los perfiles porque si no convoca a la unidad se van a generar mayores divisiones”.

Detalló que será hasta el mes de marzo cuando inicien las campañas, y se ha declarado que no se tiene candidato para la presidencia municipal, por lo que se va a esperar el tiempo y la definición, pero no debe ser una imposición, tampoco una persona de la que se tengan dudas, escándalos y que no ponga en riesgo su estabilidad y la posibilidad de triunfo, para que en unidad se pueda ir a ganar el proceso.

En tanto, dijo que no va a participar en el proceso electoral, primero porque se tienen proyectos que no deben ser contaminados o cuestionados como el proyecto de alumbrado público.

“Ya está decidido, no voy a contender ni para el Senado, ni la diputación federal, la local ni la presidencia municipal, no tengo ninguna intención de participar en el proceso”.

Está trabajando de manera firme, se tienen muchas exigencias en la capital oaxaqueña, por ello se trabaja para no dejar un solo peso de deudas, perfectamente auditado, con el uso eficiente y honesto de los recursos públicos.

Las cuentas serán claras, se va a elegir a los candidatos y finalmente será la ciudadanía la que defina en las urnas, “yo no estoy promoviendo a nadie ni quiero hacerlo”.

DESCARTAN A LOS OCHO REGISTRADOS

La víspera, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Oaxaca, echó abajo a los ocho aspirantes a la Candidatura a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez y declaró desierta la convocatoria, esto luego de considerar que ninguno de las y los aspirantes reunía los requisitos que establecía la convocatoria. Trascendió que por acuerdo del CDE priista se designará al secretario de Administración, Javier Villacaña Jiménez, quien, consultado al respecto por Tiempo, dio a conocer que la candidatura le fue ofrecida pero que analizará el entorno político electoral y podría ser a fin de este mes (febrero) cuando decida si acepta o no la propuesta.

La tarde noche de ayer fue de gran movimiento al interior del CDE del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Santa Rosa Panzacola donde fueron citados los ochos aspirantes dos mujeres y seis varones, entre ellos Laura Vignón Carreño, Mariana Nassar Piñeyro, Martín Mathus Alonso, Jesús Rodríguez Socorro, César Sánchez Aguilar, Manuel Esteban de Esesarte, Rodolfo Vásquez Ortega y Juan Enrique Lira Vásquez a quienes les fue informado de que ninguno cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Israel Ramírez Bracamontes en declaraciones a Tiempo adelantó el pasado lunes que del total de aspirantes la mayoría –sin mencionar nombres— estaban descalificados debido a que no reunían los requisitos que establecía la convocatoria.

Informó que del total de aspirantes dos son mujeres y seis varones, entre ellos Laura Vignón Carreño, Mariana Nassar Piñeyro, Martín Mathus Alonso, Jesús Rodríguez Socorro, César Sánchez Aguilar, Manuel Esteban de Esesarte, Rodolfo Vásquez Ortega y Juan Enrique Lira Vásquez.

Precisó que de todos solo una persona que aspiraba a la candidatura se apersonó ante el Comité Municipal del PRI para solicitar la carta y respaldo que establece la convocatoria, del resto de aspirantes, ninguno cumplió con el requisito.

El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca de Juárez, lamentó que algunos de los militantes priistas que se inscribieron para la Presidencia Municipal no hayan solicitado la carta de anuencia y respaldo de los sectores del tricolor.