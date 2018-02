El incendio de un camión ocurrido el pasado lunes por sujetos armados, y enfrentamientos que iniciaron desde el pasado miércoles en la colonia Jardín de Acapulco, provocaron que choferes de camiones conocidos como urbaneros suspendieran el transporte totalmente, y el cierre de al menos 15 escuelas.

Las calles de las tres secciones de la colonia lucen poco transitadas, las escuelas y algunos negocios se mantienen cerrados a consecuencia de la inseguridad en la zona.

Chofer:

“Puros colectivos, nada más. Camines no hay ninguno para las tres secciones. Pues por la delincuencia como está, pues. Ya ni la gente quiere salir de sus casas, y ya uno sale a trabajar con miedo, pues”

El pasado miércoles, en esta colonia sujetos armados se enfrentaron a tiros con efectivos de la Policía del estado, dejando como saldo un presunto delincuente muerto. Previamente, un sujeto fue asesinado y dejado en la cajuela de un taxi.

El mediodía de este viernes se registró otro enfrentamiento en la colonia Jardín Palmas entre policías del estado y presuntos delincuentes. Los oficiales lograron detener a estos cuatro sujetos de entre 18 y 19 años de edad, quienes portaban un arma UZI calibre 9mm, un rifle AR-15, 13 dosis de marihuana y cuatro de cocaína.

Los choferes del servicio público están dejando sus trabajos.

Chofer:

“La mayoría de choferes ya renunció también, somos pocos los que estamos quedando ya (ligar) ya uno sale a trabar por necesidad, sino cómo vamos a comer”

Los taxis colectivos reanudaron parcialmente la circulación en las rutas, sin embargo son miles de personas las afectadas por la falta de servicio, así como las escuelas cerradas.

Evodio Velázquez Aguirre, presidente municipal de Acapulco:

“Lo que hoy estamos haciendo es, no puede haber paro de transportistas, estamos hablando con ellos para que no suspendan el transporte. Le hemos pedido a la dirección de transporte, que es un área estatal, que pueda ayudarnos para que no se suspenda el servicio y que reforcemos en la operatividad en esa zona”

En algunas escuelas se ha anunciado que será hasta el próximo lunes cuando las labores se reanuden, en tanto, los operativos permanecen en la zona.

Con información de Excélsior