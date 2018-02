El rapero y DJ estadunidense Kevin Smith, conocido como Lovebug Starski, murió este 8 de febrero en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) a causa de un ataque de corazón, según reportó Forbes.

El músico de 57 años no era muy popular ni tuvo demasiado éxito, pero acuñó el término ‘hip hop’, con ayuda del grupo Grandmaster Flash and the Furious Five en la década de los 70.

Posteriormente, músicos como The Sugarhill Gang se hicieron eco de esa expresión, que fue asimilada por otros artistas.

Representantes de la cultura ‘hip hop’, como DJ Premier o Chuck D, han expresado su duelo en las redes sociales por el fallecimiento de uno de sus pioneros.