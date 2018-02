Ofrece Segob escoltas para candidatos

La Secretaría de Gobernación considera poner escoltas a los candidatos que lo soliciten y montar operativos de resguardo y protección en las instalaciones del INE ubicadas en regiones con altos de niveles de inseguridad, si así lo requieren los actores políticos o la autoridad electoral, dijo el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida.

El objetivo es garantizar que el proceso electoral en curso se desarrolle conforme a lo establecido en las leyes mexicanas, en orden y en paz, a efecto de que los ciudadanos mexicanos salgan de su casa el 1 de julio a ejercer su voto en libertad y con la garantía de que su voluntad expresada en las urnas será respetada y la harán valer las instituciones encargadas de calificar la elección.

A diferencia de los operativos que realiza la Policía Federal en coordinación con la PGR y las autoridades estatales, que son una facultad discrecional de Gobernación, los de protección electoral serán acordados por esta dependencia con gobernadores, INE, partidos políticos e incluso candidatos.

Para conocer sus demandas y propuestas en materia de seguridad electoral, Navarrete Prida ha sostenido encuentros privados con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Sinaloa, Nayarit, Baja California, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca; el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y los dirigentes del PAN, PRD y Panal.

También se reunió con integrantes de la Conago y las fracciones parlamentarias del PRI en las cámaras de Diputados y de Senadores; sólo le falta reunirse con la dirigencia nacional de Morena, con la cual espera sostener un encuentro en los próximos días para instalar una mesa de encuentro o de diálogo, en la que todos los actores políticos mencionados acuerden las acciones concretas que implementarán desde sus respectivos ámbitos de competencia para proteger el proceso electoral.

Dijo que la intención es convocar a todas las fuerzas políticas a participar en la mesa de encuentro o de diálogo, para presentar su diagnóstico sobre la situación del proceso electoral en curso y sus propuestas para blindar la elección del 1 de julio.

—¿Habrá escoltas, Ejército en las calles?

—Eso tendrá que verse si es resultado del diálogo con los partidos. No quisiera yo adelantar que en una posición de gobierno puede haber o no cierto tipo de fuerzas policiacas, civiles o no porque a lo mejor, por más buena fe que tenga la apreciación de su servidor se puede mal interpretar. Tiene que surgir de una mesa, de analizarlo, de tener la misma convicción todos y en eso sí ver qué medidas podemos tomar, que cumplan con el objetivo que me están solicitando, dijo Navarrete.

—¿Pero lo que preocupa a partidos es garantizar que la ciudadanía pueda salir a votar, más allá de la protección a los candidatos?

—Eso. Vamos a generar condiciones junto con el INE, de en qué lugar habría esos riesgos, protegerlo y permitir que la ciudadanía salga y exprese su voto con toda libertad”, dijo Navarrete y aclaró que en este momento no hay “focos rojos” en torno a las elecciones.

Con información de Excélsior