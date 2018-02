Responde Gabino Cué a juicio en su contra

El ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, dio respuesta, a través de su apoderado legal, a la demanda de juicio político en su contra a la Comisión Instructora de la 63 Legislatura de Congreso del Estado.

La diputada local y presidenta de la Comisión, María de Jesús Melgar Vásquez, detalló que el pasado 31 de enero se presentó el abogado del ex mandatario tras ser notificado por edictos en medios de comunicación de la demanda interpuesta por su entonces colaborador y actual senador de la república, Benjamín Robles Montoya.

Este día, el apoderado legal entregó el escrito de contestación a la demanda y lo que sigue, explicó la legisladora por el Partido Morena, es la apertura de un período en el que las partes deberán presentar las pruebas correspondientes.

Melgar Vásquez manifestó que no puede dar detalles sobre el sentido de la contestación del ex gobernador, pero apuntó que “obviamente, como todos, va a decir que no lo hizo”.

La demanda de juicio político contra Gabino Cué fue interpuesta ante el Congreso del Estado por su ex colaborador Benjamín Robles, quien acusó al ex mandatario de desviar 30 mil millones de pesos destinados a obras de infraestructura de educación, salud y compra de medicamentos.

También involucra en estos señalamientos al ex jefe de la Oficina del Gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México, Jorge Castillo.

Hasta ahora, dijo la diputada, Gabino Cué ya está legalmente enterado de la demanda de juicio político. Una vez que se abra el período probatorio, el ex mandatario tendrá 30 días para presentar las pruebas que lo absuelvan del presunto desvío de 30 mil millones de pesos.

Investigan televisora oficial. También en Oaxaca, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una carpeta de investigación por la transmisión en vivo que realizó la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) del mitin político del precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, realizado en el estado.

El gobierno estatal respondió, por su parte, que no incurrió en ninguna irregularidad. El procedimiento se inició en el área jurídica y en la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral.

Con información de El Universal