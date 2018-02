Estos serían a los equipos más afectados si se elimina Ascenso MX

En la junta de Comité de Desarrollo Deportivo, que se realizó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en Toluca, se analizaron diversos temas, entre ellos la propuesta de que en la temporada 2019-2020, no haya ascenso ni descenso por cuatro años.

Esta propuesta surgió para darle tiempo a los clubes del Ascenso MX a cumplir con las disposiciones que pide la FMF para poder subir de categoría.

Esta decisión beneficiaría sin duda a los equipos de la Liga MX que tienen problemas en el tema porcentual, mientras que por otro lado los equipos que buscan subir a la máxima categoría, estarían perdiendo, sobre todo los seis equipos que en estos momentos sí tendrían el derecho a ascender en el caso de ser campeones.

Atlante, Celaya, FC Juárez, Leones Negros, Dorados de Sinaloa y Atlético de San Luis son los equipos que cumplen con los requisitos para albergar un equipo de Primera División; sin embargo de cumplirse la propuesta, seis de estos equipos se estancarían por cuatro años en la categoría de plata del futbol mexicano.

El campeón del Apertura 2018 fue Alebrijes de Oaxaca, equipo que no tiene derecho a subir a la máxima categoria del balompié azteca, a pesar de que la directiva del conjunto oaxaqueño ya está en planes para ampliar su inmueble, al no estar certificado antes de que iniciara la temporada 2017-2018, Alebrijes no podría ascender por reglamento.

Con información de El Universal