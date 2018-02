Yerno y nieto de Elba Esther no tendrán cargos: AMLO

Tras garantizar que tiene el apoyo de todo el magisterio, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, rechazó abrir cargos para René Fujiwara Montelongo y Fernando González Sánchez, nieto y yerno, respectivamente, de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo.

Tras el evento de precampaña, el tabasqueño fue cuestionado sobre la posibilidad de ofrecer cargos tanto para Fujiwara, como para González, por lo que respondió: “No, no, no. Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, principios y transformar al país”.

EL UNIVERSAL publicó ayer una entrevista con Fujiwara Montelongo en la que asegura que apoya a López Obrador en su carrera por la Presidencia de la República.

“Es una opinión [la de Fujiwara] que yo respeto, pero quiero comentarles que estoy recibiendo el apoyo de todos los maestros y organizaciones. Me están apoyando de la CNTE, del SNTE y de los movimientos magisteriales independientes, tengo el apoyo de todo el magisterio, porque vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa y esto une a todos los maestros que han sido muy golpeados, ninguneados por este gobierno, por eso están con nosotros”, expresó.

Sobre la maestra Elba Esther Gordillo, el precandidato de Morena-PES-PT dijo que ya está en su casa, pero “yo no hago leña del árbol caído”.

Durante el evento de precampaña, anunció que en abril realizará un congreso magisterial en Guelatao, Oaxaca, al cual invitará a maestros de todas las organizaciones con el objetivo de conformar un plan educativo que tiene como principal eje cancelar la reforma educativa.

Asimismo, propuso volver a la Constitución de 1917 en su esencia.

“En los orígenes, en el espíritu, hay que apegarnos a lo que es la Constitución de 1917, sobre todo al artículo tercero, que garantiza educación gratuita en todos los niveles”, sostuvo.

En el aniversario 101 de la promulgación de la Carta Magna, el precandidato presidencial dijo que ha sido reformada y en los últimos tiempos ajustada a los intereses de la “banda de malhechores” que se ha dedicado a saquear al país.

“Ahora, porque están de nuevo los reaccionarios en el poder, reformaron leyes para imponer también la mal llamada reforma laboral y quitar los derechos de los trabajadores, todo eso se va a revisar y eso es lo que significa, entre otras cosas, este cambio”, dijo.

Calificó a Miguel Barbosa como el mejor perfil para la gubernatura de Puebla y pidió a los simpatizantes de Morena “dar el último jalón”.

Por la tarde, López Obrador tuvo un lleno total en la Plaza Batallón de esta localidad, donde adelantó que, de llegar a la Presidencia, “le vamos a bajar los humos a Donald Trump”.

En el penúltimo día de gira por municipios de Puebla, el tabasqueño reunió a simpatizantes de pueblos y municipios vecinos, como Ixtepec, Cuetzalan, Tuzamapan, entre otros.

En sus redes, el tabasqueño compartió una imagen del evento de esta tarde y expresó: “Miren cuántos rusos en Zacapoaxtla con el oportunista, mesiánico, populista y loco de ‘ya sabes quién’”.

Exigió al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, que respete la voluntad de los poblanos en las elecciones del 1 de julio, ya que, afirmó, “es terrible que pase a la historia como un títere, como un llaverito de Moreno Valle. Tiene todavía oportunidad para reivindicarse y decir que es el gobernador de Puebla, que garantice que la elección sea libre y limpia.

“No vaya a pensar que nos va a engañar, que va a estar por abajo ayudando a la esposa de Moreno Valle y también decirle que no es un asunto personal con la señora, no es que estemos en contra de ella, es un abuso que su esposo la quiera imponer en Puebla”, subrayó.

El tabasqueño concluirá hoy su gira por Puebla para recorrer otros estados como Colima, Durango, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco.

Con información de El Universal