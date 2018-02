Si hace un año le hubieran dicho que recorrería el país de la mano de su esposo para buscar el apoyo de la militancia priísta para ser candidato a la presidencia de la República, jamás lo habría creído, así lo reveló Juana Cuevas, esposa de José Antonio Meade.

“Nunca, no lo hubiera imaginado, nunca; pero me encanta, lo estoy disfrutando muchísimo, me ha encantado conocer gente, estar viajando, estar oyendo, estar viendo las necesidades, ha sido una experiencia muy diferente, pero lo estamos viviendo con mucha intensidad”, coment

En entrevista con Imagen, el precandidato de la coalición “Todos por México”, acompañado de su esposa, recapituló sobre cómo fue recorrer el país juntos, una aventura en la que dicen, casi saludaron a todos los delegados priistas que participarán en la convención nacional el 18 de febrero.

“Vamos a ir a una convención en dónde habrán de participar más de 20 mil personas y a esta altura hemos saludado de mano y visto a los ojos a cada uno de ellos; les ha tocado jugar un papel bien importante, con entusiasmo, con apertura, como siempre la habían visto, pero ciertamente no con la intensidad que nos han visto ahorita”, comentó Meade Kuribreña.

La vida familiar no ha cambiado, sus hijos Dionisio, José Ángel y Magdalena los esperan al regreso de cada gira por el interior del país para conocer a detalle la nueva faceta de su padre como aspirante presidencial.

“La verdad es que para ellos también ha sido muy emocionante, ha sido un cambio de vida grande, pero yo creo que están orgullosos de ver a su papá haciendo todo lo que está haciendo, entonces están contentos, están apoyando, están interesados y les encanta cuando llegamos en la noche y les podemos platicar que fue lo que hicimos”, explicó Juana Cuevas.

Finalmente, Meade reveló que no fue complicado convencer a su esposa para acompañarlo a recorrer el país.

“La mejor forma de convencer a Juana de que me acompañara en este espacio, de que me acompañara en este anhelo es porque los dos sabemos que estamos trabajando para que nuestros hijos y para que México sea un país mejor, un país de oportunidades, sea un país donde en la mesa familiar no haga falta nada, un país en donde los hogares de los mexicanos tengan los satisfactores y sea un país seguro.”, detalló Meade Kuribreña.

La precampaña concluirá el próximo 11 de febrero y será el 30 de marzo cuando comience nuevamente a recorrer el país, esta vez en busca del voto de los mexicanos.

Con información de Excélsior