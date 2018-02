Nuevo póster de “Deadpool 2” parodia a “Flashdance”

El nuevo póster de la cinta “Deadpool 2” parodia a “Flashdance”, mítica película de los ochenta sobre el mundo del baile protagonizada por Jennifer Beals.

El mercenario bocazas imita la escena más icónica de la película dirigida por Adrian Lyne en 1983, Ryan Reynolds recibe una lluvia de casquillos de bala mientras aparece sobre una silla sujetado por los dos brazos.

“Deadpool 2” se estrenará el próximo 18 de mayo.

Take your passion. And make it happen. #Deadpool pic.twitter.com/7MY7z7x6pj

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 6 de febrero de 2018