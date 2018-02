Javier Sánchez explora la identidad a través de la fotografía

Ella aún se identificaba como hombre un par de años atrás, cuando ambos coincidían en eventos de trabajo. Se dejaron de ver un tiempo y al encontrarse de nuevo le reconoció como Ophelia.

Ella le contó todas las cosas positivas y negativas que vivió durante el proceso de transformación y al final acordaron que esa charla derivaría en un proyecto fotográfico.

Al principio la idea era retratar sólo a mujeres que habían realizado este proceso, pero con el apoyo de sus tutores del Fonca consideró que hacerlo así sería, señalarlas. De ahí surgieron los 12 retratos de la exposición integrados por mujeres transgénero y cisgénero.

“No todas las mujeres retratadas son chicas transgénero porque más allá de señalarlas se trata de mostrarlas como una posibilidad de lo femenino”, platica el autor.

Fue la misma Ophelia quien lo puso en contacto con otras mujeres para que Javier las retratara.

“Para ellas al principio sí era un poco raro porque cuando se habla del tema normalmente se hace desde una postura sensacionalista, morbosa y despectiva. Me pongo en sus zapatos y aceptar que un chico que no es de tu comunidad llegue a tu casa a tomarte fotos Es extraño”, compartió.

Afortunadamente el resultado fue positivo para ambas partes pues las retratadas quedaron sorprendidas positivamente con las imágenes y a él la cámara lo acercó a otras historias y a profundizar en un tema que lo ha llamado desde hace mucho tiempo: la construcción de la identidad.

“Casi siempre que se exhibe esta exposición me preguntan que quién es quién, quién sí es trans y quién no y justamente la idea del proyecto es que no te cuestiones eso, sino que las confrontes como un ser humano como tú, con derecho a expresarse como sea. Es justo lo que quiero traer al psique de cada persona, ¿por qué te interesa saber quién es quién?, me parece muy interesante hoy en día porque estamos en un momento coyuntural en el que la identidad se empieza a cuestionar, donde estamos más conscientes de que estos roles son construcciones y como tal hermanos de la cultura, sujetos a proyecciones y reversiones. Más allá de la cuestión de género es hablar de las construcciones de la identidad. Estamos conscientes de que somos sujetos estéticos plásticos y políticos que se pueden expresar de la manera en que les venga mejor”.

Después de viajar a Bulgaria y exponerse el año pasado en Oaxaca, “Construcciones de lo Sutil” (ganadora de la beca Fonca para jóvenes creadores 2014-2015) se inaugurará este martes 6 de febrero a las 16:00 hrs en la biblioteca de la Universidad Claustro de Sor Juana. Entrada libre.

Del 6 al 12 de febrero también se realizarán una serie de mesas de debate sobre violencia, identidad y género en la misma universidad de 13 a 15 hrs con académicos y la comunidad estudiantil.

Con información de El Universal