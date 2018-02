El 30 por ciento de los diferentes tipos de cáncer que se padecen en México son resultado del estilo de vida: consumo de alimentos altos en calorías, bebidas azucaradas, alimentos bajos en fibra, exceso de carnes rojas, falta de ejercicio y consumo de alcohol y cigarro.

Los tipos de neoplasias que ya se relacionan con la obesidad son el cáncer del tubo digestivo, mama, páncreas, vesícula, tiroides, riñón y endometrio, principalmente.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) al cierre de 2017, se tenían registrados 520 casos de cáncer por día, es decir 190 mil nuevos casos de cáncer al año.

Lo que trajo como consecuencia 80 mil fallecimientos anuales, es decir, 219 muertes por día, situación por la cual el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país, debido a que 14 de cada 100 mexicanos fallecen a consecuencia de esta enfermedad.

Según cifras del INEGI, hasta el año 2016, se registraban 88 mil 526 defunciones anuales a consecuencia del cáncer, lo que significa que cada día murieron 242 pacientes por dicha enfermedad.

El mayor número de decesos se debió a tumores malignos de los órganos digestivos con 26 mil 665 fallecimientos; en segundo sitio, con 9 mil muertes, se ubicó el cáncer en tejido linfático y de órganos hematopoyéticos, que son los encargados de la formación de células sanguíneas, por ejemplo, la médula ósea o el hígado.

Con 8 mil 019 decesos durante 2016 se ubicó en tercer lugar, el cáncer de órganos genitales femeninos, siguiéndole los tumores malignos de órganos genitales masculinos con 7 mil 715 fallecimientos. En quinto sitio quedó el cáncer de mama que trajo como consecuencia 6 mil 693 defunciones.

¿OBESIDAD ES SINONIMO DE CÁNCER?

Erika Ruiz García, coordinadora del Laboratorio de Medicina Traslacional del (INCAN) explica que cuando una persona es obesa, su metabolismo presenta un proceso inflamatorio permanente que puede favorecer la reproducción de las células malignas.

En entrevista con Excélsior, la oncóloga detalló que una persona obesa va a crear en su organismo un estado de inflamación,”que no es de uno o dos días”.

“Se trata de un estado de inflamación crónico que va a echar andar muchos mecanismos que al final van a llevar que el organismo se altere de cierta forma que pueda impulsar un medio en donde una célula que pueda estar mal, pueda florecer, pueda crecer y favorecer un estado cancerígeno”, detalló.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, actualmente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo en obesidad en adultos.

Ante este panorama, la especialista del INCAN indicó que la prevención para evitar padecer cáncer debe iniciar en la alimentación que se consuma en casa y en buenos hábitos que eviten el sedentarismo.

“Hoy la población tiene que saber que la probabilidad de tener cáncer es muy alta y mucho depende de nuestra alimentación. De acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, al menos uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida, estas cifras son muy altas.

“Y si yo todavía soy obeso o si fumo, si no hago ejercicio, pues la probabilidad de que yo sea un candidato a padecer cáncer se eleva, por lo que tenemos que intentar modificar nuestros estilos de vida. La recomendación para tener un vida sana es por lo menos caminar cinco mil pasos al día y una dieta balanceada”, explicó Ruiz García.

La investigadora del INCAN señaló que estudios científicos han demostrado que la obesidad ya es un factor de riesgo, no solo para el cáncer que surge en el tubo digestivo, como por ejemplo, el cáncer colorrectal, sino también para otro tipo de neoplasias.

“Sabemos que en América Latina y México, para el año 2030 habrá un incremento del 60 por ciento en el número de casos registrados de cáncer de colón y la epidemia de obesidad incide. Porque la obesidad también es un factor de riesgo para cáncer de mama, endometrio, vesícula, páncreas, tiroides y riñón. Y si a esta situación le sumamos otro factor, como que a mayor edad mayor riesgo de cáncer, creo que debemos cambiar y mejorar nuestros hábitos, desde nuestros primeros años de vida”, explicó la oncóloga del INCAN.

LA DIETA ADECUADA PARA PREVENIR

Miguel Ángel Pichardo Farfán, médico coloproctólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, señala a Excélsior que la denominada dieta occidental está asociada con un mayor riesgo de cáncer colorrectal y otro tipo de neoplasias.

“Ya está perfectamente claro y comprobado con estudios científicos, que la dieta que tiene una predisposición a una mayor ingesta de carne, grasas, cereales procesados, poca fibra y que a nivel mundial la conocemos como una dieta tipo occidental, está asociada a mayor riesgo de cáncer colorrectal y otros tipos. En términos generales hoy podemos hablar de dos tipos de dieta: la dieta occidental, a la que ya me refería y la dieta adecuada que es la que se sugiere para todo el mundo.

“Se trata de una dieta que es alta en fibra, que incluye comer pescados de agua fría muy buenos por su efecto protector gracias a su alto contenido de omega 3 y en contraste tiene una ingesta mínima de grasas, de carnes rojas, de carnes procesadas y de cereales procesados”, detalló el especialista del IMSS.

Pichardo Farfán señala que para prevenir la obesidad y en consecuencia evitar un mayor factor de riesgo de padecer cáncer, la dieta ideal es la que reduce, al mínimo, el consumo de carnes rojas o embutidos debido a los conservadores, sin dejarlos de comer. Se sugiere reducir a dos o tres veces por semana el consumo de carne roja. Una dieta balanceada que incluya ejercicio diario.

“El sedentarismo está asociado con la obesidad y la obesidad está asociada con lo que es cáncer de colon sino te cuidas en la dieta. Con obesidad y sedentarismo ya estás creando una predisposición a tener cáncer de colon. Ya esto ha sido estudiado y comprobado”, explicó el especialista del IMSS.

El coloproctólogo del CMN La Raza, aclara que no toda persona obesa tendrá cáncer, pero sí una mayor predisposición de padecerlo, por lo que lo importante es impulsar la prevención con una adecuada alimentación.

“No quiere decir que todo obeso vaya a tener cáncer, hay otros factores como son los hereditarios, la edad, pero la prevención es lo importante. Tenemos que cuidar el peso a lo largo de nuestra vida, con una dieta basada en fibra, en pescado y comiendo en periodos no mayores de seis a ocho horas”, explicó Pichardo Farfán.

DETECCION OPORTUNA

De acuerdo a datos del Incan, en términos generales, los cinco tipos de cáncer más comunes en México son: cáncer de pulmón, en segundo sitio: cáncer de mama, le sigue: cáncer colorectal, en cuarto lugar: cáncer de próstata y en quinto sitio: cáncer de estómago.

Cabe señalar que el cáncer cervicouterino, actualmente, no está considerado dentro de los cinco tipos más comunes, pero es la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva en nuestro país.

Por lo anterior, la Directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el cáncer (AMLCC), Mayra Galindo, señala que el principal reto que enfrenta México es lograr una detección oportuna.

Explica que se trata de un desafío por dos razones: la falta de capacitación de los médicos de primer contacto con el paciente para detectar una neoplasia y la carencia de centros oncológicos especializados sobre todo en las zonas rurales.

“En la lucha contra el cáncer, la piedra angular es la detección oportuna, la cual tienen que ser reforzada en términos de prevención que va de la mano con la capacitación que deben tener, incluso los médicos generales para saber detectar en etapa temprana un cáncer, enviar al paciente con un especialista y así evitar su muerte, porque hoy sabemos que el cáncer detectado a tiempo es curable”, señaló Mayra Galindo.

Añade que ante la carencia de unidades oncológicas en todo el país, la AMLCC, que brinda asesoría y apoyo a pacientes de escasos recursos, sigue impulsando la creación de “Redes de lucha contra el cáncer” que con el trabajo de la sociedad civil se están estableciendo en toda la República Mexicana para ayudar a canalizar a los pacientes, sobretodo de poblaciones pequeñas, a hospitales especializados.

“Ahora todos tenemos a alguien cercano que tiene cáncer y muchas veces no sabemos lo que debemos hacer. Por supuesto ir al médico es el primer paso y después acudir a nuestra asociación o buscar a nuestras redes en cada entidad para que se le oriente al paciente y a la familia. Además, las redes de lucha contra el cáncer también tienen el objetivo de incidir para mejorar las políticas públicas del combate al cáncer”, señaló.

La Directora de la AMLCC señaló que dentro de la detección oportuna también incide el conocimiento de nuestro cuerpo y los cuidados que realicemos en casa como prevención.

“En la lucha contra el cáncer también es importante que participemos, seamos pacientes o no. Es muy importante saber si existen cambios en nuestro cuerpo: si nos salen manchas o lunares que no estaban, si sangramos cuando vamos al baño, si sentimos una bolita en los senos, tenemos que acudir al médico y si nos dicen que no pasa nada, seguir insistiendo con otros médicos hasta lograr la atención, porque sabemos que nuestro cuerpo está diferente”, detalló.

Galindo concluyó que en casa, con la familia y los más pequeño, se debe procurar el cambio de la alimentación por una dieta adecuada que prevenga la obesidad y en consecuencia el cáncer. Evitar fumar y el consumo de alcohol, lo que ayudará a mejorar los hábitos y hacer ejercicio, lo que contribuirá a la efectiva prevención del cáncer.

