Me voy a seguir “pitorreando”: AMLO sobre vínculos con Rusia y Venezuela

Tras recomendar a Donald Trump algunas ideas para su reelección como presidente de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, calificó como una broma de mal gusto que lo vinculen con Venezuela y Rusia, por lo que adelantó que se seguirá “pitorreando” de eso.

“Eso ya es de chiste, es una broma de mal gusto que no tiene caso, ni tiene sentido. Como dicen los jóvenes, ya “chole” con eso (los vínculos con Venezuela y Rusia).

“Puedo seguir diciendo que estoy esperando al submarino ruso que me va a traer el oro de Moscú. Voy a seguir pitorreandome de eso, la verdad no es serio, para nada”, bromeó.

Tras un evento de precampaña en esta localidad, refirió a medios sobre la entrevista que publicó hoy EL UNIVERSAL con el embajador de Rusia en México, Eduard Malayán, que México tiene una política de autodeterminación y por eso ningún gobierno extranjero tiene injerencia.

“Nunca ha habido injerencia, en los cables que se publicaron en la elección de 2006 salieron comunicaciones de diplomático de EU pero en ninguno de los casos estaban planteando intervenir en la elección de México. Espero que más adelante que si viene algún alto funcionario de Estados Unidos pues declare en ese sentido, ni ellos, ni los rusos, ni los Coreanos, además no vamos a permitir injerencia de ningún país extranjero”, aseveró.

El tabasqueño también se dio tiempo para asesorar a Donald Trump con algunas ideas para conseguir más votos en su reelección del 2020: 1. Podría hacer una campaña para que ya no se consuma tanta droga en Estados Unidos

“Que proclame el combate a la droga y no se consuma tanta droga. Que inicie una campaña, así con todo el ímpetu que lo caracteriza, en contra de las drogas en Estados Unidos, para que no se consuma tanta droga en EU y que no se pierdan jóvenes muy valiosos”

2. Otra Estrategia que podría darle muchos votos es atender a los pobres en Estados Unidos, que son millones que están abandonados. Y una tercera propuesta es mejorar el sistema de salud, el sistema educativo “porque se va a recortar el presupuesto para la construcción de armas y financiamiento del Ejército”.

“Espero que todas estas cosas se las pueda decir yo en su momento, en buen plan, y pueda yo hacerlo entrar en razón”, dijo.

Durante el mitin de precampaña, acompañado por el precandidato al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, López Obrador propuso que de ganar la elección, lanzará un programa de reconstrucción para las zonas afectadas por los sismos, que incluirán la remodelación de todos los templos históricos del país que son patrimonio cultural de la nación.

“Vamos a empezar a levantar esos templos e iglesias que datan de hace siglos y que necesitan ser reparados”, adelantó.

Con información de El Universal