Llama Meade a cuidar intervención de Rusia en elecciones

El precandidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, llamó a estar atentos a la recomendación del secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, quien durante su visita a México señaló a Rusia como un riesgo de intromisión en el proceso electoral.

“Tenemos que ser cuidadosos de cualquier espacio de desinformación, con independencia de donde venga, la desinformación no ayuda, confunde, genera preocupación y genera espacios donde la mala información empieza a generar ruido y creo que ese tema, es un tema que habrá que cuidar”, expresó.

En entrevista, en Guadalajara, evitó referirse a la evaluación del Canciller Luis Videgaray respecto a que la relación entre México y Estados Unidos es más fluida y cercana con Donald Trump de lo que fue con Barack Obama.

“La valoración que haga la Cancillería de la relación a ellos es a quién toca hacerlos”, comentó.

Previamente, el aspirante presidencial se encontró con militantes del Partido Nueva Alianza, quienes le formularon diversas preguntas sobre las políticas públicas a favor de la educación, la economía, la conformación de su gabinete. y hasta si alguna vez fue víctima de bullying.

“A mí me dio vitíligo pero ya más grande, yo no fui objeto de bullying por el vitíligo porque me dio a partir de los 27 años. A partir de los 27 años, pues es una enfermedad donde el pigmento, bueno el sistema inmunológico se va comiendo el pigmento y va perdiendo algo de coloración, o sea que muy en el fondo yo era blanco, pues”, indicó.

En este sentido, señaló que el combate al bullying debe atenderse como un tema serio que lejos de ser anecdótico, genera y auspicia violencia.

Con información de Excélsior