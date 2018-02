“Me siento bien” asegura Stan Lee al salir del hospital

Stan Lee, creador de cómics de Marvel, aseguró que ya está bien, luego de que fue hospitalizado esta semana.

“Todo lo que quiero hacer es decirte que me siento genial”, dijo Lee en una entrevista a la cadena ABC7.

“Me alegro de haber pasado esa noche en el hospital. Me hizo mucho bien. Probablemente fue muy bueno para mis fans. Pero me siento bien ahora y no puedo esperar para entrar y enredarme con toda la competencia”.

El portal TMZ informó hace unos días que Stan Lee fue trasladado al hospital Cedars-Sinai después de sufrir dificultad para respirar y de que le detectaron latidos irregulares.

Con información de Milenio