Certifica STPS a Chocolate Mayordomo

Por garantizar seguridad laboral y confiabilidad social a sus trabajadores y sus familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal, otorgó a la Planta de Producción de la destacada empresa oaxaqueña Chocolate Mayordomo, el reconocimiento del “Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo” (PASST), Nivel 1.

La Certificación Nacional del “Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo” (PASST), Nivel 1, fue entregada por el Delegado Federal del Trabajo, Omar Acevedo Ramírez, a nombre del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, Roberto Campa Cifrián, en las instalaciones de la Planta de Producción de Chocolate Mayordomo, en la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, en presencia de los directivos y trabajadores.

El Delegado Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ratificó que la dependencia a su cargo seguirá trabajando y apoyando a todas las empresas que respeten todas las normas de la dependencia, y en particular la Ley Federal del Trabajo, como lo hace Chocolate Mayordomo, empresa a la que felicitó por su empeño y éxito.

Esta nueva certificación nacional viene a sumarse a la otorgada por la propia Secretaría del Trabajo del Gobierno de la República en julio del año pasado denominada “Autogestión en Materia de Seguridad, Salud y Trabajo”, ya que Chocolate Mayordomo cumple las normas establecidas en el área de instalaciones; y en el tema humano, cumple en generar las condiciones para alrededor de más de mil trabajadores y lograr una calidad de vida para ellos y sus familias.

Don Salvador Flores Concha, fundador de la prestigiada empresa oaxaqueña productora de chocolate y mole a nivel nacional e internacional, acompañado del Director General, Salvador Flores Hernández, reiteró su compromiso social con Oaxaca y con los oaxaqueños en materia de protección y seguridad social.

Por encima de las legítimas utilidades económicas que merece obtener la empresa Chocolate Mayordomo al ser fuente de más de mil empleos directos e indirectos en sus más de 40 sucursales en el país, su fundador antepuso con amor y respeto el espíritu de servicio a los demás, empezando por sus trabajadores, que han permitido consolidar su éxito empresarial.

“La certificación que nos otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no solo no es mía, no es, tampoco, un simple reconocimiento más; por el contrario, es un reconocimiento nacional al trabajo de todos, porque con amor y respeto estamos presentes en la mesa de miles de familias oaxaqueñas y mexicanas en general, porque todos cooperamos en esta empresa para hacer las cosas bien”.

Asimismo, resaltó que “Chocolate Mayordomo, fundada hace 62 años con la tradición familiar de Tlacolula de Matamoros, es, ante todo una empresa oaxaqueña con sentido humano que permite llevar el sustento al hogar de más de mil familias de trabajadores en México”, subrayó Don Salvador durante su mensaje.

El Presidente del Consejo Directivo de Chocolate Mayordomo, destacó el impacto social y económico de la empresa al generar en el país más de mil empleos directos e indirectos en sus más de 40 sucursales y que la planta de producción garantiza la protección y seguridad laboral de sus trabajadores. Además de brindar estímulos para seguir produciendo el mejor chocolate y mole que se expende en diversos estados de la república, además de exportar a varios países.

Al mismo tiempo, Don Salvador Flores Concha, agradeció a todos los trabajadores y directivos, y los exhortó a seguir poniendo todo su empeño para consolidar la empresa y continuar la expansión hacia otras partes del país y del extranjero.

El Presidente del Consejo Directivo de la empresa, resaltó que el éxito de Chocolate Mayordomo se debe al trabajo conjunto de quienes forman esta gran empresa, toda vez que hay trabajadores que tienen 40 años laborando en la misma y están comprometidos con el público al brindar un servicio de calidad.

El estricto control de calidad de las materias primas con las que se elabora Chocolate Mayordomo, cacao, canela y almendra, ha conquistado los exigentes paladares de Estados Unidos y de diversos países de Europa como Francia y España, y próximamente Rusia.

INAUGURAN TERCERA SUCURSAL EN CDMX

La visión global y sensibilidad empresarial de su fundador, Don Salvador Flores Concha, y del Director General, Salvador Flores Hernández, permitió inaugurar recientemente la tercera sucursal en la Ciudad de México con otra “Chocolatería Mayordomo”.

El empresario y filántropo Alfredo Harp Helú y su esposa, la doctora María Isabel Grañén Porrúa, cortaron el listón inaugural de la nueva sucursal en la calle Isabel la Católica número 89, en la Colonia Centro, de la Ciudad de México. “Un pedacito de Oaxaca” en el corazón de México.

La nueva Chocolatería Mayordomo inaugurada el pasado 14 de diciembre, viene a sumarse a otra filiar ubicada en el número 96 de la misma calle de Isabel la Católica, en la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de la propia Ciudad de México.