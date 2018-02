“Nos suspendieron la visita en el hospital”: papá de Marco Antonio

El papá de Marco Antonio Sánchez Flores, el joven estudiante de la preparatoria 8, quien fue hallado en el municipio mexiquense de Melchor Ocampo, luego de que agentes de la policía capitalina lo detuvieran el pasado martes 23 de enero; señaló que desde anoche se suspendió la visita en el hospital donde se encuentra internado.

A través de una llamada telefónica con el periodista Ciro Gómez Leyva para su programa de radio, señaló que tal vez puedan verlo a las 9:00 pero “no es seguro”.

Aseguró que desde el martes no ve a su hijo “porque he tenido que realizar otros trámites, yo esperaba verlo ayer por la noche, pero me dijeron que se suspendió la visita, y tal vez sea posible que hoy nos dejen verlo”.

Agradeció a los medios y a todas las personas que han estado al tanto de la evolución de su hijo, “así el trato es muy diferente”.

Reiteró que ellos solicitaron que se levantara un acta, que se investigue para no estar en dimes y diretes.

Marco Antonio desapareció el pasado 23 de enero, 5 días después fue localizado en el municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México.

Con información de Excélsior