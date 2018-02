La mujer tarahumara o rarámuri, originaria del estado de Chihuahua, se ha distinguido por sus vestidos de colores llamativos y estampados, pero el ser indígena y parte de una etnia ha impedido que sean tomadas en cuenta para mejorar sus condiciones de vida. La primera limitante es el idioma y sus costumbres.

Las mujeres tarahumaras han estado destinadas a las tareas del hogar, si buscan trabajar en la ciudad, difícilmente se les da empleo y este invariablemente es doméstico.

La historia de las mujeres rarámuri, ha comenzado a cambiar con el nacimiento de una amistad entre una mujer indígena y una mestiza, su gusto por la costura y la mezcla de dos culturas, llevaron a la innovación de fabricar ropa tradicional tarahumara. Ahora son mujeres emprendedoras que están poniendo de moda la ropa con acento Rarámuri.

“Tuve un accidente y duré un año sin poder moverme; ella fue mi compañera, mi ayuda, mi amiga, y en ese tiempo que compartimos decidimos enseñarle a leer y escribir, ella no lo sabía hacer; a ella le gustó tanto la clase conmigo que invitó a su hermana, su hermana también acudió a clase y durante ese año trabajamos en la lectoescritura”, dice Cecilia Volado Torres, fundadora del taller. “El lazo de amistad que se formó era muy importante y, pensando en ella, empezamos a coser y creamos la primera blusa que tuvo mucho éxito entre mis amistades; así comenzamos a producir más”.

El taller lleva por nombre Kusá, que significa ‘águila’ en tarahumara. En él, el grupo de once mujeres tarahumaras ha aprendido el español y cursan la primaria, ya que una de las bases para buscar que ellas puedan colocarse en el mercado, es poder comunicarse con sus clientes y darle valor a su trabajo.

Han dejado a su familia en la sierra y con sus cortas palabras muestran la felicidad que el estudio y la costura les está dejando, además de obtener el ingreso económico para su familia.

“En la sierra sólo hacemos pinole, y nada más eso; ahorita me siento mejor porque ya aprendí más”, comenta Rosalía Chávez Vásquez, fundadoras del taller.

Las prendas que fabrican ya tienen demanda en África, Estados Unidos, Canadá y Afganistán, por mencionar algunos; sus principales piezas son la ‘Sura’ que es una blusa, el ‘Neoliqui’ es una capa de tela ligera o de lana para el frío, y ‘Reyenarí’ es una blusa de manga corta, mismas prendas que se han puesto de moda.

“Es una prenda cómoda, una prenda elegante, y es la raíz de nuestra historia”, menciona Virginia Ceballos, compradora y colaboradora.

Los días en el taller ‘Kusá’ son de diario aprendizaje; entre cantos y platicas en rarámuri, estas mujeres son ejemplo de un cambio con el que pretenden respetar y ser respetadas entre la sociedad.

“Hay veces que te humillan donde trabajas, te dicen ‘¿por qué no sabes hacer las cosas bien?’; no sabemos porque no crecimos como los de aquí”, declara Marcela Chávez, trabajadora del taller. “Aquí me respetan, aquí nos respetamos unos a los otros”.

El objetivo es que, en cinco años, estas mujeres sean autónomas y dueñas de su propio negocio de costura, creando empleos para sus comunidades en la sierra, donde sus diseños con toque rarámuri logren demanda entre el turismo.

Por lo pronto, sus prendas pueden ser adquiridas por medio de su página de Facebook con el nombre ‘Kusá’; con su compra ayudará a que el águila tome su vuelo y estas mujeres indígenas lleguen empoderadas a las alturas.