La aspirante independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, afirmó durante una gira por San Luis Potosí que su nombre estará en la bolera electoral y vencerá a Andrés Manuel López Obrador.

Se le preguntó si estaría dispuesta a declinar en su intención y, además, sumarse a la causa del político tabasqueño.

“La verdad es que voy a llegar a la boleta, eso no me queda ninguna duda, tengo muy claros los contrastes y las diferencias, y le voy a ganar”, dijo Zavala, ante simpatizantes en la Plaza de Carmen, en la capital potosina.

En este lugar, la expanista destacó que entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) aproximadamente 850 mil firmas para su validación, por lo que está a punto de cumplir con la meta para que su nombre aparezca como candidata presidencial.

Reprochó a los precandidatos de las coaliciones partidistas por estar simulando un proceso de contienda interna, con el uso de recursos públicos.

Zavala afirmó que de llegar a la Presidencia trabajará para mejorar las condiciones de las policías en el país, la federal y las estatales, y con ello mejorar las condiciones de seguridad.

“Hay que reestructurar la administración pública para sacar a la policía de la Secretaría de Gobernación, y hacer una Secretaría de Seguridad Ciudadana, digo ciudadana para poner al ciudadano en el centro de la seguridad.

Hay que fortalecer a la Policía Federal, para estas alturas ya deberíamos tener unos 70 mil policías y no los tenemos, no ha habido un policía más desde 2012, no ha habido un peso más a la policía”, dijo Zavala.

La precandidata resaltó que se tendrán que retomar y reforzar los procesos de certificación y confianza en las corporaciones policiales, además de que deben tener mejores salarios y prestaciones.

