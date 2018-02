El gigante tecnológico Apple ganó 20 MIL 065 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal de 2018, un 12 por ciento más que el mismo período del ejercicio anual anterior.

La compañía informó de que en el mismo trimestre obtuvo ingresos por valor de 88.293 millones, un 13 por ciento más.

El beneficio neto por acción de Apple fue de 3.89 dólares, frente a los 3.36 que tuvo en los últimos tres meses de 2016.

No obstante, el pronóstico de ingresos de Apple Inc. para el segundo trimestre no cumplió con las expectativas del mercado, lo que se sumó a las preocupaciones por un estancamiento en la demanda de sus iPhone más nuevos, incluido el iPhone X.

La compañía pronosticó el jueves ingresos para el segundo trimestre de entre 60 mil millones y 62 mil millones de dólares, lo que se compara con previsiones de los analistas de 65 mil 730 millones de dólares, según Thomson Reuters I/B/E/S.

La compañía informó que en el último trimestre fiscal vendió 77.32 millones de unidades de iPhone, menos que las estimaciones promedio de los analistas de 80.03 millones de unidades, según la firma de análisis y datos financieros FactSet.

Sin embargo, los precios de venta promedio fueron más altos que lo esperado al alcanzar 796 dólares por unidad contra expectativas de 756 dólares, un hecho que el presidente financiero Luca Maestri atribuyó a una mayor demanda por sus iPhones más nuevos.

En las últimas semanas, los analistas de Wall Street habían especulado con que las ventas del iPhone X podrían haber sido menores a las esperadas en el primer trimestre y podrían descender bruscamente en el trimestre que termina en marzo.

La compañía, que pagará 38 mil millones de dólares en impuestos de repatriación, dijo que la ganancia neta creció a 3.89 dólares por acción en el primer trimestre, desde 3.36 dólares hace un año.

Los ingresos se incrementaron cerca de un 13 por ciento a 88 mil 290 millones de dólares en el primer trimestre fiscal, que terminó el 31 de diciembre.

Con información de Excélsior