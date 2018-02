El joven Marco Antonio pudo haber sido sometido a tortura neurocerebral con golpes y ser obligado a consumir escopolamina, sustancia empleada para obligar a hacer confesiones, por lo que es urgente que una instancia internacional le realice un peritaje toxicológico, advirtió Nisaly Brito, psicóloga clínica defensora de derechos humanos de la infancia.

Los síntomas del menor, explicó, son parecidos a los que ocasiona dicha sustancia, empleada tanto por el crimen organizado como por agentes, en Colombia y en México para obligar a hacer confesiones de manera ilegal.

“De manera frecuente, se usa en Colombia y en México hay algunos casos de personas que están involucradas en el crimen organizado, que se llama burundanga, y que dentro de sus efectos están algunos de los que muestra Marco Antonio: desorientación tiempo-espacio, pérdida completa de la memoria, deshidratación profunda y agresividad”, señaló.

Ante los primeros registros del estado de salud del joven de 17 años, no descartó la posibilidad del consumo de sustancias, que estén relacionadas a una afectación del sistema nervioso central, sumada a estrés postraumático, por lo que tendría que someterse a una valoración de un organismo internacional como la UNICEF para garantizar la salud del menor.

“Valdría la pena que el gobierno de la ciudad pusiese a disposición de la familia un examen toxicológico que dé cuenta de qué tipo, qué dosis y con qué frecuencia pudo consumir sustancias activas que dañaron su sistema límbico, que tiene que ver con la memoria y los recuerdos”, detalló.

La directora de la organización Commenta e integrante de la Red Mexicana por los derechos de la Infancia (REDIM) señaló que en caso de que el menor sufriera una adicción previa, estar sometido a torturas y estrés podría ocasionar que el resultado sea la pérdida actual de la noción de tiempo y espacio además de no recordar ni a sus familiares.

La especialista clínica afirmó que el consumo de inhalantes en corto tiempo no ocasiona que el adicto no recuerde sucesos pasados de manera inmediata, como ocurre con el estudiante de la Prepa 8 de la UNAM, quien, de acuerdo con versiones de sus familiares, no los identifica.

“Si partimos de la hipótesis de que Marco Antonio pudo haber consumido inhalables, lo que refleja su comportamiento no corresponde a los efectos secundarios de solventes.

“Por lo regular, los solventes, lo que hacen de manera inmediata, es que deprimen el sistema nervioso central y tienen síntomas parecidos a una intoxicación por alcohol, pero lo que Marco Antonio está demostrando en que tiene pérdida de memoria y aún se desconoce si es a largo o a corto plazo”, lamentó.

La activista destacó que las autoridades deben dar a conocer el estado de salud del joven, así como las afectaciones físicas que podrían repercutir en él a corto y largo plazo.

