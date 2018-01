Aviadores VIP cobran en Servicios de Salud, pero asignados al de políticos

Una investigación dada a conocer en medios de la Ciudad de México reveló que, a pesar de ya no trabajar en el sector salud de Oaxaca, funcionarios de anteriores administraciones continúan apareciendo en las nóminas

El pasado 16 de enero, el secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, anunció que despediría a más de 2 mil 200 trabajadores eventuales.

“No les podemos pagar porque no tenemos dinero […] Desde que los contrataron no hay dinero, es una gran irresponsabilidad de quien los contrató y quiero decir que de estos, mil 500 fueron contratados a final de la anterior administración […] Los contrataron sin tener un soporte presupuestal, no es culpa de ellos”, reconoció el funcionario.

También fueron despedidos otros 800 trabajadores de base, regularizados y formalizados.

“Hay una nómina de 828 personas de las cuales más de 500 no están localizables y cobran puntualmente su sueldo ¿desde cuándo? desde el 2008 […] Estaba haciendo la cuenta a 10 mil pesos promedio, son 107 millones de pesos, una cantidad enorme”, señaló Díaz Pimentel.

El secretario de Salud estatal dio a conocer a los medios de comunicación una lista de 836 presuntos aviadores. En la lista aparece Luis Enrique López Guillén, trabajador administrativo de base, con 24 años de servicio y un salario de 2 mil 914 pesos quincenales.

COBRAN EN LOS SSO PERO LABORAN EN OTRA PARTE

De la lista de 836 personas, 316 se encuentran comisionadas en una zona diferente para la que fueron contratadas. Las autoridades les otorgaron permisos para cambiar su adscripción, así que después de ver sus nombres en la lista acudieron a su sección sindical para solicitar apoyo por los despidos injustificados.

Ante dicha situación, el secretario de Salud aseveró que ya se ha verificado quiénes van y quiénes nunca asisten a cumplir con su jornada laboral.

“Claro, no haríamos algo de lo que no estuviéramos ciertos; si está trabajando tendrá su salario”, aseveró.

EXFUNCIONARIOS APARECEN EN LAS NÓMINAS DE SALUD

Sin embargo, en la última nómina de 2017 del Sector Salud, a la que tuvo acceso un medio de comunicación de la Ciudad de México, se identificaron nombres de funcionarios de anteriores administraciones que aparecen en la nómina y tienen puestos conocidos en otras dependencias.

En enero de 2017, Georgina Ramírez Rojas asumió un cargo en la Coordinación Estatal de Protección Civil; lleva un año trabajando ahí y su nombre sigue apareciendo en la nómina de Salud de 2017. En la anterior administración fue Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 1, de la Secretaría de Salud.

En la nómina también aparece Azucena Ruiz Santiago, actual directora de relaciones públicas del Congreso del Estado. Del 2005 al 2010 fue jefa del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, dejó el cargo hace 7 años, se convirtió en jefa de prensa del exdiputado del PRI y expresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Estado de Oaxaca, y en la nómina de salud de 2017 aparece con una plaza en la Dirección de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud.

CONTINUARÁN LAS MOVILIZACIONES

Pero mientras se revelan las nóminas de aviadores del sector salud oaxaqueño, integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), impidieron labores en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como en la recaudación de rentas en la colonia Reforma.

La protesta la llevaron a cabo para garantizar avances en sus peticiones, pues no desean tener afectaciones, además de que se garanticen las labores que desempeñan en las unidades hospitalarias.

Demandaron que se pague la primera quincena del mes de enero, la segunda parte del aguinaldo para los formalizados y regularizados

El secretario de Organización de la subsección 07 de la Sección 35, Aristeo Torres López, destacó que se tiene un acuerdo para que se lleve a cabo el pago de los trabajadores.

Detalló que aún se tienen pendientes, sobre todo en las regiones, por lo que van a mantener las medidas de presión hasta que se logre cubrir la totalidad de los salarios de los empleados.

YA LES ESTÁN PAGANDO, SEÑALA UN DIRIGENTE

“Ya se inició el proceso de pago, también el de revisión al cual no nos oponemos porque todos los trabajadores que nosotros tenemos registrados están desempeñando labores como es debido”, detalló Torres López.

Dijo que se requiere también la contratación del personal eventual, además de la certeza jurídica para los regularizados y formalizados, como parte de las acciones de presión para que se logren los avances esperados.

Afirmó que en las regiones han realizado movilizaciones para que se garantice la atención a sus demandas, pues han cumplido con lo que les corresponde y no han recibido lo que por ley les toca.

Principalmente, señalaron, debe garantizarse el pago de los trabajadores regularizados y formalizados, pues se les adeuda la quincena del mes de enero, además de la segunda parte del aguinaldo.

De la misma forma, piden que estos pagos se realicen a los trabajadores eventuales, quienes desempeñan labores importantes en las diversas áreas hospitalarias del sector.

Manifestaron que es importante que se les de garantía de que también se va a recontratar al personal que ha sido despedido, pues está justificada su permanencia en diversas áreas, debido a las necesidades del sector.

Dijo que no solo hacen falta los pagos, también medicamentos, material además de insumos, son casi 500 centros de trabajo que están paralizados, pero se atiende áreas de urgencia y hospitalización, principalmente están cerradas áreas administrativas.

Debe verificarse a los trabajadores que si están trabajando, que físicamente están en las diversas áreas, además, debe analizarse a quienes tienen comisiones oficiales para que se certifique que de verdad se necesiten en otra área, señalaron.

ENCABEZA MURAT MESA DE DIÁLOGO

La víspera, en el marco de una plena colaboración institucional, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, encabezó una mesa de diálogo con dirigentes e integrantes de los Comités Ejecutivos de las Secciones 35, 73 y 94 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), en la que se acordó llevar a cabo mesas de trabajo para analizar y atender la situación que prevalece en este sector de la entidad.

En la reunión a la que asistió el secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, el mandatario estatal, destacó que una de las prioridades de la administración que encabeza, es mejorar la salud de las y los oaxaqueños, por lo que se trabaja para brindar servicios de calidad en el Estado.

En el encuentro, en el que prevaleció el respeto, diálogo y acuerdo, se establecieron estrategias de atención en beneficio de las y los trabajadores del sector salud.

En estas mesas de trabajo se atenderán las inquietudes del personal que labora en los Servicios de Salud de Oaxaca, tanto regularizado como de contrato, lo anterior, para brindar certeza jurídica, financiera y laboral.

Es importante destacar que en esta mesa, el titular del Ejecutivo y los dirigentes sindicales, acordaron hacer un solo equipo, para plantear a la federación los requerimientos prioritarios del sistema de salud en Oaxaca, y con ello obtener las repuestas que este sector demanda a favor de la salud de las y los oaxaqueños.

CITA EL CONGRESO A DÍAZ PIMENTEL A COMPARECER

Finalmente, la LXIII Legislatura local, aprobó ayer llamar a comparecer ante el pleno al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Díaz Pimentel a fin de que explique al Poder Legislativo la situación actual del conflicto entre la dependencia y la base trabajadora afiliada a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad (SNTSA).

Durante los trabajos legislativos los representantes populares demandaron un informe de manera fundada y detallada del número de “aviadores” que se han detectado en esa dependencia, amén de acusar al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca de omiso en atender la problemática, ocasionando con ello, el paro laboral en las clínicas y hospitales en toda la entidad.

La Fracción Parlamentaria de Morena exigió al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, que rectifique las determinaciones de su secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, al mismo tiempo solicitaron que el titular de la dependencia comparezca ante el pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del estado.

El grupo parlamentario de Morena, recalcó que, a la llegada de Díaz Pimentel, éste canceló el contrato laboral de más de tres mil trabajadores y dejó de pagar prestaciones a colaboradores de diversas modalidades, situación que afectó el servicio en 14 hospitales generales, 18 básicos comunitarios, 3 de alta especialidad y diversos centros de salud.

En voz de la Diputada Hilda Pérez Luis y ante el Pleno Legislativo, se demandó un informe de manera fundada y detallada con el número de aviadores que se han detectado en esa dependencia, con la finalidad de determinar las responsabilidades legales y administrativas que correspondan en caso de detectar actos que impliquen el tráfico de influencias o conflictos de interés cometidos por las administraciones gubernamentales anteriores.

Es importante señalar que desde su nombramiento acontecido el 09 de enero del año en curso, el secretario de Salud ha sido omiso en atender la problemática, ocasionando con ello el paro laboral en las clínicas y hospitales en toda la entidad, hecho que obstaculiza el acceso de toda la población al cuidado de la salud.

“Como siempre las afectaciones la sufren los grupos más vulnerables, es decir, las personas de escasos recursos, niños, mujeres en estado de gravidez y enfermos cuyos padecimientos requieren atención médica ininterrumpida”, subrayaron.

OAXAQUEÑOS TIENEN DERECHO A CONOCER LA PROBLEMÁTICA

El grupo parlamentario de Morena recalcó la importancia de transitar en la ruta de la rendición de cuentas, puesto que la ciudadanía tiene derecho de conocer la realidad que permea en la Secretaría de Salud actualmente.

En tanto, se precisó que Morena rechaza tajantemente toda violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de esa dependencia, “sobre todo, nos pronunciamos por la urgencia de garantizar el acceso a los servicios de salud a miles de oaxaqueños evitado cualquier tipo de parálisis administrativa”, concluyó Pérez Luis.

Con información de Juan C. Medrano, Iván Castellanos y Noticieros Televisa.