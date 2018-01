El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que si Donald Trumpno ratifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) le podría costar su relección a la presidencia estadounidense.

Frente a los senadores del PRI y del Verde Ecologista, en el marco de su XII reunión plenaria, señaló que sus amenazas despiertan cada vez más molestias entre grupos en el vecino país.

“Esto es un área de oportunidad porque se despertaron una serie de actores, y no necesariamente grandes empresas, estamos hablando que ahora los agricultores en un gran seminario que tienen ahora; hoy salió una declaración en un panel de agricultores estadounidenses que dice: nosotros votamos por Trump y queremos mandarle un mensaje al señor presidente, que si no hay Tratado no hay relección”, dijo este martes.

Guajardo resaltó que durante la séptima ronda de negociación del TLCAN, que tendrá lugar en la Ciudad de México, del 26 de febrero al 6 de marzo, se abordarán los temas más complejos.

“Esos temas están en la cláusula (Sunset) de terminación que Estados Unidos había puesto al principio; están en los contenidos regionales, que les llamamos las reglas de origen o el contenido que un bien tiene que garantizar; tiene que ver con el tema de la resolución de disputas, y cómo establecemos mecanismos para establecer diferencias y qué tipo de penalidades se incluyen; y tiene que ver con el tema de la protección a la inversión”, expuso.

Con información de Excélsior