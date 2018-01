Luis Adrián “Tenor de Antequera”, se presentará en el Auditorio Guelaguetza

Para reconocer el esfuerzo y el talento de Luis Adrián “Tenor de Antequera”, el Municipio de Oaxaca de Juárez a través de la Coordinación de las Culturas, Turismo y Economía, en colaboración con el Gobierno del Estado y empresas locales, se suman al agradecimiento al público oaxaqueño, que realiza el ganador del concurso de “La Voz México”.

“Gira el Mundo”, es el nombre del concierto que se efectuará el próximo sábado 3 de febrero en el auditorio Guelaguetza, en punto de las 20:00 horas, de manera gratuita, donde el Tenor de Antequera estará acompañado del Pianista el maestro Ángel Rodríguez; el mariachi Diamante y Czardas-Rock.

En este sentido, la Coordinadora de las Culturas, Turismo y Economía, Adriana Cecilia Aguilar Escobar, invitó al público en general a ser parte de este concierto, “el auditorio Guelaguetza es un escenario que todo artista oaxaqueño aspira, y este sábado 3 de febrero podremos disfrutar de la voz de Luis Adrián”.

“Disfrutemos de la sensibilidad y el talento de un oaxaqueño excepcional, que tiene mucho camino por delante, y que estamos tan seguros como él, que llegará a ser el mejor tenor del mundo y por siempre un digno embajador de nuestra tierra”, enfatizó Aguilar Escobar.

A su vez, el arista Luis Adrián agradeció el apoyo de las y los oaxaqueños, y al mismo tiempo de representar al estado y su cultura, “por ellos estoy dando este concierto, porque gracias a ustedes y a mi familia, soy lo que soy”.

“No me queda más que amor que sentir por Oaxaca, por mi gente, amor por tierra que me vio nacer, estoy agradecido con Dios con todos ustedes, con los oaxaqueños, con mi gente, con la gente que me ha apoyado, por muchas veces cuando no hemos tenido las posibilidades de hacer una carrera por falta de recursos, mi gente es la que ha estado conmigo”, puntualizó el Tenor.

A la ciudadanía que quiera acudir a este concierto puede adquirir sus boletos en el módulo de información turística ubicado en la Alameda de León, o acudir a las instalaciones de Turismo Municipal ubicadas en la calle Matamoros número 102, colonia Centro.