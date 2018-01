El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, anunció en el Puerto de Acapulco una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres, así como para evitar la violencia y combatir la discriminación de género.

Acompañado por su esposa Juana Cuevas, el aspirante presidencial delineó los ejes de sus acciones en favor de las mujeres:

1. CRÉDITOS A LA PALABRA, CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN MEJOR ENTORNO PARA LAS EMPRENDEDORAS.

2. OTORGAMIENTO DE BECAS PARA QUE LAS MUJERES Y SUS HIJOS PUEDAN CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS.

3. GUARDERÍAS, PREESCOLAR Y PRIMARIA DE HORARIO AMPLIADO, CON ALIMENTOS, PARA HACER COMPATIBLE SU DESARROLLO PROFESIONAL CON EL CUIDADO DE LA FAMILIA.

4. SALARIOS DIGNOS Y SIN DIFERENCIAS DE GÉNERO.

5. DIGNIFICAR EL TRABAJO DOMÉSTICO OTORGÁNDOLE SEGURIDAD SOCIAL.

“El país no puede salir adelante si las mujeres no están representadas en todo, el país no puede salir adelante si las mujeres no encuentran ese espacio de paridad, queremos equidad de género porque el país depende de ello”, afirmó durante el sexto foro nacional “Puntos de Encuentro: La fuerza de las Mujeres”, de la Fundación Colosio.

El precandidato presidencial explicó que la agenda que propone tiene como sustento 20 años de experiencia en el sector público y, por ello, reconoce que es necesario construir un mejor entorno de apoyo para las emprendedoras. Propuso generar un programa crediticio que permita a las mujeres acceder a créditos únicamente presentando su proyecto productivo, y sin la necesidad de generar mayores trámites que obstaculicen o impidan el acceso a un préstamo.

Acompañado también por Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, José Antonio Meade informó que las estadísticas refieren que las mujeres reciben menores ingresos a comparación de un hombre. Por ello, Meade Kuribreña se comprometió a que la remuneración de un profesionista sea justa y sin preferencias de género. “En México no puede haber diferencias de sueldo por razones de género, tenemos que asegurarnos de que, a trabajo igual, compensación igual”, aseguró ante mujeres provenientes de todas las regiones del estado de Guerrero.

Respecto a dignificar el trabajo doméstico, el precandidato del PRI dijo que esto implicará que quienes realicen estas funciones tengan acceso a la seguridad social y que se les permita la deducibilidad de las aportaciones voluntarias de los patrones. De esta manera, tendrán atención médica, pensión, vivienda y crédito como cualquier otro trabajador formal.

Meade reconoció que 7 de cada 10 mujeres en México son víctimas de violencia y afirmó que esa es una cifra inaceptable, profundamente indignante y que no es compatible con el México que podemos ser. Aseguró que, para corregir dicha tendencia, además de la aplicación estricta de la ley, son necesarias políticas públicas que empoderen a la mujer y le ofrezcan las oportunidades necesarias para tener una mejor condición de vida.

“Lo que la gente quiere escuchar de sus políticos no es cómo se pelean, no es quién es más ingenioso, no es quién es mejor en el uso de las palabras, no es quién es el más emotivo en el discurso, es quien propone las mejores soluciones, es quien propone las soluciones que hagan más sentido”, afirmó el precandidato presidencial en el Puerto de Acapulco.

Asimismo, Meade Kuribreña y su esposa Juana Cuevas participaron en una mesa de diálogo denominada “Confía en Meade” en la que escuchó a 15 mujeres de diversas regiones y sectores productivos de Guerrero, quienes le expresaron sus reflexiones en torno a diversos temas como el combate a la inseguridad, el impulso y respaldo al desarrollo turístico, la creación de más escuelas y la importancia de que haya programas sociales que apoyen a las mujeres.

Al respecto, el precandidato ofreció generar políticas públicas que fortalezcan el apoyo a este sector de la sociedad en educación, mayor seguridad y más oportunidades de empleo en un entorno libre de violencia.

Por la tarde, el precandidato presidencial se reunirá con integrantes de la clase política de la entidad en Chilpancingo y sostendrá un encuentro masivo con la militancia del Revolucionario Institucional en Guerrero.

Con información de Excélsior