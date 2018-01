El estado de salud de Marco Antonio Sánchez Flores, es delicado, no reconoce a sus padres y tampoco sabe quién es, ni su nombre, aseguró a Excélsior Raúl Martínez Sánchez, primo del menor.

“Está muy golpeado, no conoce a mi tío, pensábamos que con su mamá la situación iba a ser diferente pero tampoco la reconoce, está fuera de sí, no sabe su nombre y apenas habla”, detalló el familiar.

En entrevista para Excélsior, el familiar de Marco Antonio, quien se reencontró con sus padres la noche del domingo, sostuvo que el menor sigue hospitalizado, se encuentra desorientado y solo puede pronunciar una palabra, pero no especificó cuál.

Denunció que las autoridades capitalinas están minimizando las afectaciones que presenta su primo, pues lo que se ha declarado no corresponde con la realidad que están viviendo.

“Están defendiendo a los policías que lo detuvieron y lo golpearon, hasta ahorita no tenemos un documento, un parte por escrito de la valoración de mi primo y si hay, a nosotros no nos la han entregado seguimos sin saber realmente cuál es el diagnóstico de Marco, pero por lo que nos comenta mi tío, su estado no es bueno”, agregó.

Señaló que su tío ya recibe orientación jurídica por parte de un abogado quien lo representará en el caso, pues hasta el momento no han tenido acceso a la carpeta de investigación por parte de la procuraduría capitalina.

El familiar del menor de 17 años señaló que es probable que en los próximos interpongan una denuncia ante la procuraduría por las condiciones en las que se encuentra su primo, y agregó que Marco aún no ha podido declarar debido a su estado de salud.

Con información de Excélsior