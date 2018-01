El gobierno federal preparaacciones para reforzar la vigilancia en estados con altos índices de violencia y “niveles de inseguridad alarmantes”, adelantó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Además, la PGR y las Fuerzas Armadas trabajan en objetivos específicos de los que se darán a conocer resultados en los próximos días, agregó.

Reconoció que la criminalidad tiene niveles alarmantes en algunos estados, pero descartó que representen un riesgo para el proceso electoral en curso.

Navarrete Prida no detalló en qué entidades actuará la Federación, pero en las últimas semanas se registraron balaceras y narcobloqueos en diversos municipios de Tamaulipas, así como ejecuciones contra mandos policiacos en Guanajuato.

PREPARAN OPERATIVOS EN ESTADOS VIOLENTOS

Alfonso Navarrete Prida señaló que la PGR y las Fuerzas Armadas se centrarán en objetivos específicos en entidades con “niveles de inseguridad alarmantes”

El gobierno federal prepara operativos para reforzar la vigilancia en estados con altos índices de violencia y “niveles de inseguridad alarmantes”, anunció el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con las Fuerzas Armadas, trabajan en objetivos específicos de los que se darán a conocer resultados en los próximos días o semanas, dijo.

Adicionalmente, la PGR y las Procuradurías de Justicia o Fiscalías de los estados comenzarán a ejecutar las órdenes de aprehensión que no se han cumplido, advirtió el funcionario.

Reconoció que los niveles de inseguridad alcanzaron niveles alarmantes en algunos estados del país, pero aseguró que, pese a ello, no hay “focos rojos” que representen un riesgo para el proceso electoral en curso.

“Yo no veo en este momento focos rojos, lo cual no significa que no los pueda haber, sino que hay que estar alertas en ello”.

En este marco la Segob anunció que hoy domingo el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, darán un mensaje a los medios.

Estos anuncios se dan en el contexto de la publicación de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, sobre la incidencia delictiva nacional en 2017, medida por entidad federativa, que fue la siguiente:

Estado de México, 291,003 delitos; Ciudad de México, 204,078; Guanajuato, 117,857; Jalisco, 117,554; Baja California, 101,466; Nuevo León, 83,974; Chihuahua, 68,819; Tabasco; 60,395; Coahuila, 56,311; Puebla, 53,800; Querétaro, 53,379; Veracruz, 49,205; Tamaulipas, 47,163; Morelos, 44,329, e Hidalgo, 43,963.

El ranking, con cifras disponibles hasta el 31 de diciembre de 2017, no considera la violencia registrada en Guanajuato, que tan sólo en los primeros 25 días del año en el estado ocurrieron 154 homicidios dolosos. Tampoco reporta lo ocurrido en Reynosa, Tamaulipas, el martes y miércoles pasados, cuando se enfrentaron grupos armados y se realizaron 10 bloqueos carreteros de los que Excélsior dio cuenta.

Según la Coparmex, esos hechos fueron a tal grado graves que se canceló la gira de trabajo que tenía programada realizar el presidente Peña Nieto a Reynosa el próximo martes.

ENTREVISTAS

El próximo lunes Navarrete Prida recibirá en su despacho de Bucareli al presidente del PAN, Damián Zepeda, para conocer su diagnóstico sobre la situación del país en materia de seguridad y su impacto en el proceso electoral, así como sus propuestas para evitar que la violencia ponga en riesgo a los candidatos.

Recientemente hizo lo propio con los dirigentes nacionales del PRD, Manuel Granados, y del Panal, Luis Castro, quienes comprometieron la participación de sus respectivos institutos en la Mesa de Encuentro.

Una vez que concluyan las reuniones con los líderes de los principales partidos los convocará a una Mesa de Encuentro, en la que propondrán acciones para evitar que la violencia y la inseguridad.

El gabinete de Navarrete Prida trabaja este fin de semana a marchas forzadas en la organización de la Mesa de Encuentro de los partidos, con el propósito de convocar a su realización lo antes posible.

La intención del secretario es que se realice en estos días, dado que el tiempo para ejecutar las acciones que ahí se definan es limitado, si se considera que faltan sólo cinco meses para elección federal de julio y 10 para que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El secretario de Gobernación no dijo cuáles son los estados más violentos ni con los índices de inseguridad más alarmantes; tampoco reveló en qué entidades federativas se realizarán los operativos a los que hizo referencia.

Sin embargo, la semana pasada recibió en sus oficinas y sostuvo encuentros privados con los gobernadores de Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California Sur y Chihuahua, entre otros, que le demandaron apoyo para reforzar la seguridad en sus respectivas entidades federativas, a lo que accedió en todos los casos.

Con información de Excélsior