Opiniones divididas por propuestas sobre legalización de la mariguana

Ante la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de legalizar el consumo de mariguana en los destinos turísticos del país como Quintana Roo y Baja California Sur, para hacer frente al problema de inseguridad, diversos personajes dividieron sus posturas, aunque todos coincidieron en la necesidad de iniciar un debate responsable.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien asiste en Jalisco a la Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol 2018), dijo que el debate debe centrarse en el daño que hace a la salud y no en divisiones del territorio nacional.

“Con respecto al planteamiento que no comparte el gobierno de la República, éste fue muy claro en términos del uso medicinal, habrá que esperar a que siga el debate. Las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud, no hacen daño a la salud porque sean ilegales”, puntualizó.

En contraposición, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pidió abandonar posturas moralistas. “Es necesario abrir un debate respecto a la legalización de la mariguana, no sólo en lugares turísticos sino en todo el país, porque lo que está matando a nuestros jóvenes no es el consumo, es el trasiego y el tráfico de la droga”, declaró.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró que legalizar la mariguana con fines recreativos implica un debate serio y responsable, porque no sólo se trata de hablar del consumo, sino también pensar en su producción y distribución.

“No puedes cerrar los ojos o poner una venda en los ojos de lo que es una realidad, pero también debe de ser algo muy responsable porque no se trata de un tema menor”, dijo.

El presidente de la Conago y gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, afirmó que “es una propuesta a discutirse y creo que hay que estar abiertos a ella”. Adelantó que la Conferencia Nacional de Gobernadores podría analizarla.

El diputado Alejandro Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Comerciales Turísticos en el Congreso de Baja California Sur, dijo a Imagen Radio con Pascal Beltrán del Río, que “es electorero el tema, una ocurrencia de parte del secretario (De la Madrid), es una irresponsabilidad plantearlo sin ningún análisis”.

Por otra parte, Guadalupe Hernández Alcalá, exsecretario de Salud en Michoacán y diputado federal, advirtió: “impulsaré su legalización desde el Congreso de la Unión porque científicamente está comprobado que es más perjudicial el tabaco y el alcohol”.

Raúl Sinobas, representante de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, se pronunció por el debate a todos los niveles y dijo que por lo menos en las zonas turísticas la legalización se convertiría en un ‘atractivo’ más a la oferta y contribuiría a destinos seguros”.

En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que tiene su propuesta sobre la legalización de la mariguana, que es el tema medicinal y “también respecto al uso medicinal de la amapola”.

Con información de Adriana Luna, Wendy Roa, Miguel García, Patricia Briseño, Fabiola Xicoténcatl y Rolando Aguilar

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, se pronunció a favor de un debate sobre el consumo de la mariguana, pero cuestionó que éste se regule parcialmente.

“Lo que debemos tener es consistencia en la política pública y debemos tenerla, por lo menos, de manera regional. Lo que no podemos tener es una política pública diferente para distintas regiones y entre países”, expuso.

El excanciller alegó: “Un entorno en donde en algunos estados es legal, en la Federación no lo es, o un entorno en donde en algunas regiones lo es y en otras no, no ayuda en términos de consistencia.”

Sin embargo, se dijo abierto a revisar la situación: “Tiene que haber un debate serio que coordine a ese fenómeno, que tiene implicaciones que van más allá de la frontera, para que lo enfrentemos de manera regional”.

La venta de cualquier estupefaciente ilegal producido en laboratorios clandestinos, sembradíos o “cocinas” de las grandes organizaciones criminales tiene una lucha feroz en las calles del país entre los llamados narcomenudistas, que llegan a comercializar pequeñas cantidades de droga entre cinco y 200 pesos.

Informes de la Secretaría de la Sedena, obtenidas por investigaciones realizadas en las zonas del Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua, Durango) a través del Mando Especial Badiraguato, la Operación Sierra Madre en la Sierra Tarahumara, además de la montaña de Guerrero, Sierra de Michoacán y Oaxaca, revelan que el kilo de mariguana cuesta entre 200 y 500 pesos en el sembradío.

Pero conforme se vaya distribuyendo, la estructura que se utilice en la transportación y las personas para hacerla llegar a las grandes ciudades, genera que el costo se eleve entre los mil y 2 mil pesos por kilo, si el destino es el centro o sur del país.

Con información de Excélsior