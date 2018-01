Ningún proceso electoral debe dividir a la sociedad: Arzobispo

En el marco de la jornada de oración y sacrificio por la reconstrucción la paz y la resurrección, el prelado sostuvo que en el contexto electoral debe prevalecer la unidad de los cristianos, sin importar filiaciones, debe haber reconciliación social para alcanzar la paz, se tiene el mensaje de Dios, y no caer en las divisiones.

Afirmó que se debe lograr la conversión como sucedió con San Pablo, escuchando a Dios en la familia, la comunidad, dejar de hacer lo que más conviene, porque muchos están ciegos al poder, a no reconocer sus errores, y se estancan en lo que creen.

Se tiene el ejemplo de la conversión de San Pablo, lo cual parece que se muestra el camino a través de este proceso, “Saulo era un hombre, creyente en Dios pero lo hacía a su manera, apoyado más en la tradición de los fariseos, más enraizado en la manera de creer de este grupo, muy apegado a las costumbres y a su manera de interpretar la ley los profetas”.

Detalló que era sincero y esto lo llevaba a instruirse en los mejor de esa tradición, quería conocer bien lo que enseñaban y por ello se puso a los pies del gran rabino Gamaliel, más prestigiado, coherente, fiel a la ley de los profetas.

Saulo no conoció a Jesús, pero lo hizo a través de la tradición e instrucción que recibió, “como muchos de nosotros que no conocemos la fe a Cristo, nos quedamos con la tradición mutilada, sin los contenidos fundamentales, cuando no hay suficientes cimientos, se corre el riesgo de estancarse”.

Esto lo llevó a hacerse enemigo de los cristianos, tiene una seguridad importante, con una manera de ver diferente, con errores graves, tomando la iniciativa de ir más allá de los jefes de los fariseos, para detener a los cristianos de Damasco, explicó.

Afirmó que muchos casos son similares en la actualidad, al considerar enemigo al que piensa, actúa o hace las cosas diferentes, buscando doblegar incluso a las instituciones que consideran contrarias a su manera de pensar.

Pablo actuó como activista del mal, así como muchos activistas de las mentiras, divisiones, de la violencia, “pero en el camino a Damasco cuando acudía a traer presos a los cristianos se encuentra con Jesús, y se basa en su sinceridad para llevarlo, para retirarlo de la terquedad y soberbia al pensar que los demás no hacían lo que él, viéndolos menos coherentes”.

Pero el Señor lo tumba, cuando el soberbio se siente derribado y que su conocimiento de poco le sirve, lo deslumbra con la luz del amor, la verdad y la fe, se siente limitado, caído.