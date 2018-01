Rechaza EU elecciones en Venezuela

El gobierno de Donald Trump expresó este miércoles su rechazó a la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas antes del 30 de abril, por parte de lo que calificó como la “ilegítima” Asamblea Constituyente de Venezuela.

El Departamento de Estado hizo en cambio un llamado al presidente Nicolás Maduro a cumplir sus obligaciones bajo la Carta Interamericana de la Organización de Estados de América (OEA)

“Este voto no sería ni libre ni justo. Sólo profundizaría, no resolvería, las tensiones nacionales. No reflejaría la voluntad del pueblo venezolano y sería visto como anti-democrático e ilegítimo a los ojos de la comunidad internacional”, subrayó.

Maduro, quien buscará una reelección en medio de una severa crisis económica, confió ayer en ganar las elecciones.

La Asamblea Constituyente, que está dominada por el chavismo y ejerce poderes plenipotenciarios, anunció que las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para fines de año, se adelantarán para antes del 30 de abril próximo.

El Departamento de Estado consideró que un proceso electoral libre, y transparente y abierto a observadores internacionales creíbles, es esencial para la restauración del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Con información de Notimex