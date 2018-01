Indaga Fiscalía a extitulares de Seguro Popular

La administración de los extitulares del Seguro Popular en Oaxaca, Salvador Monroy Rodríguez y Rogelio Hernández Cázares, es investigada por las autoridades de procuración y administración de justicia, a raíz de denuncias presentadas por la Secretaría de la Contraloría, por el presunto desvío de más de 915 millones de pesos durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

En la integración de los expedientes, con información de la Auditoría Superior de la Federación y la desaparecida Auditoría Superior del Estado, se vincula a los exfuncionarios con la comisión de presuntos delitos de robo y peculado, por un presumible quebranto financiero que está vinculado a la adquisición de medicamentos de manera irregular para los Servicios de Salud de Oaxaca.

Con hermetismo, funcionarios de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial del Estado, refieren que las pesquisas están muy avanzadas y que cuando menos existen media docena de exservidores públicos vinculados con las irregularidades hasta ahora detectadas.

Y es que el mayor escándalo de corrupción por la compra de medicamentos en mal estado fue puesto en evidencia 2 años antes de que Gabino Cué dejara el cargo, mientras Germán Tenorio estaba al frente de los SSO.

En una superficie de 100 metros cuadrados, inspectores de la Profepa detectaron enterrados medicamentos en mal estado y material de curación.

Eran 10 toneladas de medicinas en mal estado las que encontraron en Tlalixtac de Cabrera, en el Almacén General de Medicamentos y Materiales de Curación del Programa Seguro Popular, el cual era operado a través del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) de la Secretaría de Salud de Oaxaca, conocido como Seguro Popular y que operaron en su momento Salvador Monroy y Rogelio Hernández.

Cápsulas de Amoxicilina, vendas, jeringas, soluciones, carbamazepina, ranitidina y otros medicamentos estaban enterrados a 50 centímetros de la superficie.

Los mismos inspectores de Profepa detectaron que en los primeros 4 años del gobierno de Gabino Cué fueron enterradas más de 30 toneladas de medicamentos.

Tan sólo en el 2015 un total de 24 mil 334 oaxaqueños fallecieron y entre las principales causas de muerte se reportaron los tumores malignos y enfermedades del corazón y del hígado, así como diabetes mellitus, desnutrición e insuficiencia renal.

Tras revelarse que el monto de las adquisiciones anuales en el sexenio pasado era de más de 900 millones de pesos, se estimó que el exgobernador Gabino Cué, el extitular de los Servicios de Salud, Germán Tenorio; el exasesor financiero Jorge “El Coco” Castillo y otros empresarios causaron al erario estatal un quebranto de 4 mil 800 millones de pesos, pues nunca adquirieron medicamentos de calidad y sólo invertían 100 millones de pesos para justificar el presupuesto.

Anualmente, en el sexenio pasado se destinaban más de 900 millones de pesos para la compra de medicamentos de clínicas y hospitales de los Servicios de Salud de Oaxaca, pero sólo 100 millones de pesos eran destinados a la compra de medicinas clonadas, caducas y de mala calidad.

El resto se justificaba con facturas de empresas en las que presuntamente también participaba el extitular del Seguro Popular de Oaxaca, Salvador Monroy Rodríguez.

Desde el primer año del sexenio pasado, tras realizar una auditoría al 58.1 por ciento de los 2 mil 166 millones 97 mil pesos que ejerció el Seguro Popular en Oaxaca, durante 2011, la Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen negativo a la institución que encabezaba el director Salvador Monroy Rodríguez, ya que más de 153.5 millones de pesos fueron desviados a la compra de medicamentos y otros rubros.

El órgano auditor manifestó que el Seguro Popular no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud, que de manera coordinada desarrollan el gobierno federal y los gobiernos estatales, ya que al 31 de diciembre de 2011 no había ejercido 411.9 millones de pesos, los cuales representan el 19 por ciento del total de los recursos por concepto de Cuota social y la Aportación Solidaria Federal.

Precisó que estos recursos no se aplicaron para cuidar la salud, lo cual limitó la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no se otorgó con mayor calidad.

De esta manera, añade el organismo de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Oaxaca no cumplió con las disposiciones normativas en la inversión de 124.5 millones de pesos que fueron ejercidos en el pago de servicio de administración, distribución y dispensación de medicamentos, concepto no autorizado para su pago con recursos del Seguro Popular; 24 millones de pesos por el pago de aportaciones patronales de Seguridad Social, concepto no pactado para su pago con recursos del Seguro Popular, y 5 millones de pesos por el pago de personal que no está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención médica a los afiliados del Seguro Popular.