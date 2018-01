En su primer año, Trump deporta a 45 mil mexicanos de cuatro estados

Durante el primer año de gobierno de Donald Trump fueron deportados alrededor de 45 mil mexicanos a cuatro de los principales estados expulsores de migrantes, pero los apoyos oficiales para facilitar su reinserción no han sido suficientes.

Jalisco recibió a siete mil 471 repatriados, 30% menos que en 2016, informó Mariana Márquez Laureano, del Instituto Jalisciense para Migrantes.

El principal programa de la dependencia estatal es el Fondo de Apoyo al Migrante, y concursa beneficios económicos por proyectos productivos a repatriados: 30 mil pesos para proyectos individuales y 90 mil pesos para proyectos familiares. El último año 971 personas solicitaron el apoyo y se les otorgó a 370, porque el presupuesto tope rondaba los 10 millones 500 mil pesos.

En Guanajuato hubo 10 mil 88 personas deportadas, de acuerdo con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, que asegura haber apoyado a todas con asistencia telefónica, apoyos económicos e incluso con becas para capacitación en oficios.

De enero a noviembre de 2016 Oaxaca recibió a 14 mil 671 connacionales repatriados, en el mismo periodo de 2017 fueron 11 mil 894, según el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante.

El instituto asesoró a 580 personas repatriadas que optaron por emprender proyectos de autoempleo.

Michoacán recibió en 2017 a 15 mil connacionales, según cifras de la Secretaría del Migrante, es decir, hubo un decremento respecto de 2016, cuando recibió a 23

mil paisanos.

Su titular, José Luis Gutiérrez, comentó que aunque hubo un decremento respecto de 2016, ello no significa que la era Trump sea mejor que la Obama.

“Es totalmente peor, porque ahora los mantienen más tiempo en las cárceles y los procesos jurídicos se están complicando”, lamentó.

Andrés Magaña se fue de El Rincón de Don Pedro, Michoacán a los 16 años. En esta región es una costumbre emigrar a EU por dos motivos: la falta de empleo y reunirse con cientos de familiares a quienes no se les ha vuelto a ver desde su partida a suelo estadunidense.

Magaña Ortiz es ahora una víctima más de las políticas antiinmigrantes de EU. Tras tres décadas de vivir en California primero y en Hawai después, fue deportado. Le iba muy bien al grado de tener sus propias plantaciones de café, pero ni la condición de empresario sobresaliente ni un expediente limpio fueron suficientes para evitar su deportación. Tuvo que dejar su familia y su empresa para regresar a la tierra de donde también fue expulsado tres décadas atrás por falta de oportunidades.

Con apenas unas horas de regreso en su patria, decidió reinventarse, “no hay tiempo para estarse lamentando, por algo pasan las cosas y aquí tengo todavía mucha familia que me ayuda pasar este trago amargo de mi deportación”.

Y así, con la misma decisión que se fue a los Estados Unidos, Andrés Magaña Ortiz, aprovecha sus 30 años de experiencia para, ahora en México, hacer producir tierras ociosas, criar ganado, mientras las autoridades migratorias de Estados Unidos le resuelven si puede regresar en uno, dos o hasta diez años con su familia.

Dorian, oriundo de Jalisco, acarició el sueño americano y estuvo a punto de conseguirlo (estaba a seis meses de recibir la residencia), pero salió a una fiesta sin imaginar que esa noche terminaría repatriado. En Texas se quedaron sus padres, sus hermanos y su hijo. Regresó a un país que ya no recordaba, en el que ya no tenía raíces.

Al regresar a México, buscó trabajo en el país donde no tenía raíces. No encontró porque le argumentaban que no eran válidos sus certificados de estudios. Entonces cayó en depresión, tan profunda, que pensó en el suicidio.

“Al tratar de buscar trabajo no me validaban mis estudios, caí en depresión. No me importaba nada. Duré tres o cuatro meses continuos tomando, no me importaba comer, no me importaba bañarme, ni salir de mi cuarto”.

Entonces con la ayuda de los pocos familiares y amigos que tenía en la localidad pudo salir adelante. Actualmente da clases como maestro de inglés e intenta capacitarse para lograr la certificación.

“Quiero ser maestro, quiero aportar algo de mí para mi país y para la generación que está por venir. Es un reto. Y yo soy una persona que me gusta superar los retos, especialmente mis derrotas”.

Jehú Cervantes Farías es un carpintero originario de Irapuato, Guanajuato. Hace casi 20 años buscó una mejor vida en Estados Unidos y la obtuvo: instaló una carpintería, se enamoró de una estadunidense, se casó con ella y tuvieron tres hijos, a los cuales no ve desde hace dos meses.

Cuando acudió para renovar su permiso de trabajo, le fue negado y estuvo detenido dos meses, para luego ser deportado.

Ahora volvió a su pueblo de origen y se coordinó con las autoridades para instalar una carpintería, por lo que ya no quiere volver a EU; sus familiares están por llegar al país.

“Yo lo que le diría al presidente Trump es que se dé cuenta de que sus decisiones hacen sufrir a la gente, causa problemas y causa dolor”, expresó el carpintero de 34 años.

Con información de Excélsior