Cierran carreteras del istmo trabajadores de salud

Trabajadores del Hospital con Especialidades, del Centro de Salud Urbano y del

Hospital de Huamelula bloquearon la carretera a la altura de la entrada a la población San Antonio Monterrey como parte de los simultáneos cierres a las carreteras que se realizan en el estado para exigir al gobernador Alejandro Murat, la destitución del recién nombrado secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel.

Con pancartas de repudio en contra del secretario de Salud, los trabajadores de las instituciones de salud públicas, pidieron el apoyo y comprensión de la población, por las afectaciones que padecieron con los bloqueos, “pero el secretario de salud está violentando los derechos de los trabajadores, al mismo tiempo que violenta los derechos de la población al negarles a tener atención médica especializada”, dijo la subdelegada del sindicato de Hospital con Especialidades, enfermera Anel Hernández.

Explicó que además están pidiendo que se renueven los contratos a los trabajadores y se normalice el pago de terceros y el respeto a los derechos de los trabajadores de la Secretaría de Salud.

Es de destacar que a pesar de estar en paro, en el Hospital con Especialidades continúa

brindándose el servicio de urgencias, “no podemos negarle la atención a los pacientes, sobre todo a las embarazadas”, dijo la subdelegada sindical.

Por su parte el representante del hospital de la población de San Pedro Huamelula, ubicado en la zona Chontal, sostuvo que las acciones que emprendieron desde la semana pasada en contra del secretario de salud es un movimiento que compete a toda la población.

“Hay que tomar en cuenta que es un proceso para desmantelar a las instituciones de salud pública, esta situación es grave porque repercutirá en la población, por eso pedimos a los pobladores que nos comprendan.

NO APOYAMOS AVIADORES

Dijo que están pidiendo la restitución de los contratos a los médicos y enfermeras que fueron despedidos injustificadamente, porque son trabajadores que todos los días están atendiendo a la gente que acude en busca de atención médica.

No estamos a favor de los aviadores, dijo tajante el médico, estamos defendiendo a la gente que trabaja, a los aviadores los ponen los altos funcionarios, son lo que tienen esa facultad.

Agregó, “se tiene que revisar de manera clara, no generalizar cuando no tienes las bases, porque no ha dado, no ha sido claro y contundente, aquí los compañeros todos los días dan la cara, todos los días estamos trabajando, lo que demuestra que no somos aviadores, estamos dando la cara”.

Mientras en la ciudad de Oaxaca se lleva a cabo la mesa de trabajo entre los representantes seccionales y las autoridades de salud, en el istmo los accesos están cerrados, en Tehuantepec el bloqueo se instaló a la altura del Calli, en Juchitán en el Canal 33, en Ixtepec en la caseta de peaje, en Zanatepec.