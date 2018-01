Pagarán a despedidos de los SSO

Luego de reunirse con líderes y agremiados de las secciones sindicales de la Secretaria de Salud, el titular de los SSO, Juan Díaz Pimentel, anunció que se hará un estudio responsable y transparente para reordenar la institución, y buscar una fuente de financiamiento sólida para que no se vuelva a afectar a los trabajadores.

Hizo énfasis en que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) no volverán a incurrir en actos ilegales poniendo en riesgo el patrimonio de los trabajadores, “se limpiará la dependencia de raíz, se realizó el pago a terceros institucionales y no institucionales como es el ISSSTE, FOVISSSTE, Fondo para el retiro y el ISR, lo que subsanará los adeudos que se venían arrastrando a causa de las acciones de pasadas administraciones”.

Precisó que se está haciendo un análisis minucioso y responsable para reubicar al personal donde verdaderamente es necesario, “cada centro hospitalario tendrá el número requerido de empleados según la nomenclatura de la unidad y las necesidades del área”.

Es necesario recobrar la confianza de los oaxaqueños y brindar los servicios de salud que merece Oaxaca; gente que no cumpla con sus funciones y no esté trabajando para beneficio de la población no podrá permanecer, determinó.

Aseveró que existe gente valiosa dentro de la dependencia, quienes salvan vidas día a día, con vocación de servicio y responsabilidad, “a ellos vamos a reconocer su trabajo y buscáremos mejores condiciones para que realicen sus funciones”, dijo.

Finalmente Díaz Pimentel destacó que a pesar de que los trabajadores de los SSO se encuentran en Asamblea Permanente, las unidades médicas están laborando en el área de urgencias y hospitalización.

MARCHAN SINDICALIZADOS

Por su parte, integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), realizaron una marcha desde sus oficinas en la calle de Leandro Valle para recorrer las calles de la ciudad y posteriormente, llegar al Zócalo.

Los manifestantes exigieron el pago de alrededor de 4 mil trabajadores a los que se les adeudan quincenas y la segunda parte de su aguinaldo, lo cual aseguraron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), deberá ser sujeto a revisión ante irregularidades en las plazas.

Los trabajadores han señalado que están en la disponibilidad de que esto se lleve a cabo, peor es urgente atender el tema de los adeudos pues son salarios que ya devengaron.

Detallaron que no solo hacen falta pagos, sino infraestructura hospitalaria, además de insumos, son casi 500 centros de trabajo que están paralizados, pero se atiende áreas de urgencia y hospitalización, principalmente están cerradas áreas administrativas.

Los hospitales que tienen atención para enfermedades como el cáncer, no fueron cerradas estas áreas en específico, pues señalan que se trataría de una falta de total irresponsabilidad pues también les podrían fincar responsabilidades.

Consideraron que no se ha tenido la habilidad para atender este problema, puesto que se deben solventar los salarios de los trabajadores de manera inmediata.

De la misma forma, pidieron que se dé una revisión de las condiciones en la secretaría, para que la ayuda pueda fluir de manera correcta y con ello, se de la atención a los pacientes.

Debe verificarse a los trabajadores que si están trabajando, que físicamente están en las diversas áreas, además, debe analizarse a quienes tienen comisiones oficiales para que se certifique que de verdad se necesiten en otra área, señalaron.

Aseguraron que se han contratado administrativos para hacer funciones de camilleros, de cocina, lo que está en las minutas de acuerdo, y se ha estado trabajando, se ha hecho con el aval administrativo de los SSO.

‘NO HAY AVIADORES’, INSISTEN

Negaron que los más de mil trabajadores sean aviadores, tampoco se podrían regresar a sus áreas de adscripción porque se provocarían más problemas ante las funciones que están desempeñando.

Al igual pidieron buscar una alternativa para el pago de los regularizados, ya sea una parte por el gobierno estatal y el seguro popular, ya que solo se ha pretendido pagar a médicos y enfermeras, pero no a los camilleros y otros, por ello gobierno estatal ha buscado el financiamiento.

En el Zócalo realizaron un mitin en donde exigieron a las autoridades estatales que se dé una solución efectiva a este problema, de lo contrario, se mantendrán en paro en las diversas instituciones hospitalarias.

REVISAR CASO POR CASO

En tal sentido, Mario Félix Pacheco, dirigente del sindicato, propuso iniciar con la revisión de cada expediente de los trabajadores y quien no cumpla con sus horas laborales y solo cobre en la dependencia sea cesado inmediatamente.

El líder aclaró que, en el tema de trabajadores, el 50 por ciento le corresponde al sindicato y el otro 50 restante a los SSO, por lo cual dijo que es importante realizar una revisión a fondo para esclarecer los nombres, derivado que podrían ser hijos de trabajadores de los altos funcionarios de la dependencia.

En ese sentido, confió que tras la revisión que se haga, el titular de los SSO pueda recular en su información.

En el tema de pagos, insistió que están pidiendo una mesa para negociar los salarios de 4 mil 050 trabajadores que no recibieron sus salarios el pasado 15 de enero.