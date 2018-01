El precandidato del Por México el Frente, Ricardo Anaya, aseguró que José Antonio Meade “ya se desfondó” y su propuesta para combatir la corrupción resulta sin sustento por la evidencia de los priistas corruptos.

Durante una gira en Oaxaca, enfatizó que el priismo está yendo por una ruta en la que no va a ganar.

Ricardo Anaya, precandidato Por México al Frente:

“El PRI no se está desfondando, ya se desfondó. El PRI está en picada completa, van muy mal, ya no encuentran quehacer y no creo que el cambio (del nombre) de la coalición le pueda servir de absolutamente de nada. No veo ninguna posibilidad al PRI en esta elección, se los digo estado recorriendo todo el país la gente ya no quiere saber nada del free y no quieren saber nada del candidato del PRI”, recalcó.