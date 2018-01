La dirigencia de la Sección 35 del SNTSSA confirmó este jueves la paralización total de los servicios médicos y administrativos de los SSO en todo el estado; pide examinar expediente por expediente de los rescindidos para demostrar que no son aviadores

Luego de rechazar haber aceptado el apoyo de la Sección 22 de la CNTE en sus demandas de pago de sueldos y aguinaldos retrasados, el Secretario General de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Constantino Mario Félix Pacheco, confirmó este jueves la paralización total de los servicios médicos y administrativos en todo el estado.

En conferencia de prensa, el dirigente sindical reiteró que la principal demanda de los trabajadores de base, regularizados, formalizados y de contrato, es el pago de la primera quincena del año, así como la segunda parte del aguinaldo, aunque refirió que la mayoría de los trabajadores de base y formalizados, ya recibieron sus pagos correspondientes.

Sin precisar el número de trabajadores que faltan por cobrar ambos conceptos, también dijo desconocer con exactitud el número de trabajadores de contrato a quienes supuestamente se les rescindieron sus servicios, tema que está en la mesa de negociaciones, aclaró.

Félix Pacheco, afirmó que por el momento hay una molestia generalizada de los trabajadores en contra del titular de los SSO, Juan Díaz Pimentel, quien no ha tomado con responsabilidad sus funciones y contrariamente está hostigando y amenazando con despedir a más trabajadores de contrato, bajo el argumento de transparentar las contrataciones excesivas de personal.

El dirigente de los trabajadores del sector salud, reconoció la necesidad de un reordenamiento administrativo en los SSO, pero esto debe ser a través de mesas de trabajo para analizar y aclarar las unciones de cada uno de los contratados, así como del personal comisionado en otras áreas, algunas de ellas, ajenas a sus funciones originales.

Destacó que de los 2 mil 300 trabajadores de contrato que presuntamente han sido despedidos, su situación será analizada y discutida en una mesa de trabajo que Díaz Pimentel ha aceptado establecer para aclarar el tema.

Al defender la situación del personal de contrato, de quienes se afirma que existe una sobre contratación que supera el presupuesto para la nómina, Mario Félix Pacheco también defendió el caso de cientos de trabajadores comisionados en áreas ajenas a sus funciones, lo que ha generado un caos administrativo.

De la misma manera, rechazó que existan “aviadores” en la dependencia, aunque se contradijo y señaló que ésta situación debe de aclararse y confirmar si en verdad existe personal irregular, aunque esto es tarea de la dependencia, precisó.

SOLUCIÓN EN 10 DÍAS: JDP

Más adelante, aseguró que Juan Díaz Pimentel se comprometió a dar una solución en diez días al problema de pagos a los 4 mil trabajadores regularizados y 4 mil formalizados y a los de contrato, aunque reconoció que esto podría ser antes de lo anunciado.

Finalmente, aseguró que se solicitará la intervención del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, para exponerle la crítica situación financiera que se vive en los SSO y de manera conjunta buscar una solución definitiva y de fondo a éste problema para dar certeza laboral a más de 14 mil trabajadores del sector salud.

REVISAR CASO POR CASO

En tal sentido, Mario Félix Pacheco propuso iniciar con la revisión de cada expediente de los trabajadores y quien no cumpla con sus horas laborales y solo cobre en la dependencia sea cesado inmediatamente.

El líder aclaró que, en el tema de trabajadores, el 50 por ciento le corresponde al sindicato y el otro 50 restante a los SSO, por lo cual dijo que es importante realizar una revisión a fondo para esclarecer los nombres, derivado que podrían ser hijos de trabajadores de los altos funcionarios de la dependencia.

En ese sentido, confió que tras la revisión que se haga, el titular de los SSO pueda recular en su información.

En el tema de pagos, dijo que están pidiendo una mesa para negociar los salarios de 4 mil 050 trabajadores que no recibieron sus salarios el pasado 15 de enero.

URO Y CUÉ SOLAPARON CORRUPCIÓN

La Sección 35 se pudrió, aquella lucha iniciada por David López al frente de un grupo de soñadores terminó en la ambición de unos cuantos.

Antonio Cruz López, Genoé Ruiz, formaban parte de este grupo, pero se olvidaron de aquellos sueños que compartieron con David, ya fallecido.

Ulises Ruiz y Gabino Cué, para tenerlos contentos, a los dirigentes de la Sección 35 los dejaron que se metieran en todo, así se volvieron empresarios de uniformes y hasta constructores.

No les importó el daño que le estaban haciendo a los oaxaqueños, hoy existen clínicas y centros de salud cerrados; no tener medicamentos es poco, están cerrados, porque los médicos y enfermeras solapados por sus dirigentes corruptos se les hace fácil no ir a trabajar.

Martín Vásquez es corresponsable de este quebranto, en su momento Gabino Cué denunció todo el cochinero que había heredado de Ulises, pero no le fincó responsabilidad a Martín, quien hasta tuvo el descaro de promoverse como aspirante a la gubernatura de Oaxaca.

Con información de Juan C. Medrano y Agencia JM