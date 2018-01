El jengibre es absolutamente maravilloso.

Se trata de una de las plantas más populares en la medicina tradicional china; además, es un antiinflamatorio natural que ayuda a combatir enfermedades respiratorias, artrosis y problemas digestivos, de acuerdo con un estudio publicado en el Journal of the Medical Association of Thailand.

Por su sabor picante y aromático se recomienda consumirlo con moderación y acompañando otros alimentos. Gracias a que es muy rico en aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos otorga muchos beneficios al cuerpo humano, como los siguientes:

Disminuye los dolores reumáticos y menstruales

Es eficaz contra la gripe y los resfriados , al favorecer la expectoración

y los , al favorecer la expectoración Mejora el flujo sanguíneo, por lo que previene las enfermedades cardiovasculares

Elimina el mareo y el vértigo

y el Es un afrodisíaco natural, al estimular la libido

natural, al estimular la Es un antidepresivo natural

Combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés

Disminuye las migrañas al bloquear los efectos de la protasgladina

al bloquear los efectos de la protasgladina Previene el cáncer de colon y de ovario

y de Facilita la digestión

Para gozar de los beneficios de este tubérculo puedes ingerirlo a través de infusiones, en licuados, jugos, ensaladas, guisados o postres; ya sea en polvo, fresco, disecado, en tabletas o jarabes.

Las única contraindicación que genera su consumo es la elevación de la temperatura corporal, por lo que no se recomienda a pacientes con fiebre. Así que si quieres gozar estos beneficios no dudes incluir el jengibre en tu dieta.

