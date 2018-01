En un año de elecciones en México para elegir al Presidente de la República y después de la ola de acusaciones por acoso sexual en la industria cinematográfica hollywoodense, la actriz Cecilia Suárez afirmó que es más que pertinente abordar el tema del poder en una obra de teatro como Testosterona.

El texto de Sabina Berman que la mexicana protagoniza al lado de Enrique Arreola y bajo la dirección de Ana Francis Mor —una de las integrantes de Las Reinas Chulas— a partir del 18 de enero en el Teatro El Granero Xavier Rojas, enfrenta a dos profesionales, un hombre y una mujer, ante un puesto laboral.

Es entonces cuando la historia cuestiona si están en las mismas condiciones, cuáles son los requerimientos para obtener el poder y si los méritos y conocimientos son suficientes para ascender o es un asunto de género.

“Coincide con estos momentos en el mundo. Sabina Berman la escribió hace cuatro años e incluso recibió comentarios como ‘esto ya está demodé’ y ¡cuan pertinente es el ojo y la visión de la autora! Ahora se retoma con una fuerza poco antes vista. Me parece que la coincidencia es afortunada para el montaje y seguir la discusión, la conversación, incluso cuando abandonemos el teatro”, expresó Suárez en entrevista para Excélsior.

La actriz interpretará a una periodista en la obra. Tras saber que tiene cáncer, el director del diario en cuestión debe nombrar a un sucesor y decidir entre un hombre y una mujer. Una de las candidatas es el personaje de Suárez: una mujer capaz, inteligente, audaz y hasta cierta medida diplomática. Sin embargo, ¿es ella la ideal para el puesto o es preferible un hombre? Tal encuentro cambiará la vida de los personajes en tan sólo 24 horas.

“La obra toma como referente el periodismo, pero en realidad se magnifica en todas las áreas de la vida, tanto la laboral como el espacio más íntimo. Sobre eso reflexionamos en este trabajo.

“Acerca de la seducción, Sabina da una coyuntura que será interesante descubrir como la interpreta cada quien. Por un lado, pareciera un plan para avanzar y por otro, que es desde donde yo considero que está escrito y como también elijo interpretarlo, me parece que la obra habla sobre la libertad y el derecho que tenemos también las mujeres ante el deseo. ¿Por qué el deseo a lo largo del tiempo ha estado pre escrito únicamente o reservado para los hombres? Ellos como poseedores del deseo y las mujeres como entes pasivos. Difícilmente vemos mujeres que abierta y deliberadamente asumen ese deseo con toda seguridad. Sabina habla de eso”, señaló Suárez, quien está a favor del parto humanizado y ha sido embajadora de tal tema para informar a las mujeres acerca de sus derechos en ese momento de su vida.

La actriz, quien comparte créditos con Enrique Arreola nuevamente —tras protagonizar con él la película Párpados azules (2007)— se mostró satisfecha por la conformación de la compañía, en su mayoría de mujeres para hablar de Testosterona.

“Para mí es un regalo volver a trabajar con él”, dijo la intérprete de Alix, alumna de Antonio (Arreola) y subdirectora del periódico en esta puesta en escena.

Suárez habló del papel de las mujeres en la sociedad en la eterna lucha del poder.

“Independientemente del género, estamos en un mundo altamente competitivo. Sin embargo, las oportunidades para las mujeres son mucho menores que para los hombres y eso da una idea clara de la carga extra que significa para las mujeres. Si encima a eso se considera que no sólo trabajamos, sino criamos muchas de nosotras y muchas veces con un equilibrio fuera de lugar dentro del espacio íntimo que es el hogar, te das cuenta que el panorama es poco equitativo.

“Dudaría que a cualquiera de las mujeres no les haya tocado enfrentarnos a un evento de discriminación por ser mujeres. Sobre todo en un país como el nuestro. Es una problemática a nivel global. Lo que nos toca es participar de otra forma, manifestarnos de otra forma y hacernos presentes, visibles, y de eso trata también la obra”, aseveró.

En México, la denuncia pública o formal por acoso sexual o laboral en el terreno del entretenimiento aún no se ha ventilado como un movimiento. Sin embargo, Suárez confía en que tal situación quede al descubierto.

“Nunca me ha pasado, gracias a Dios. Mucha gente pregunta ¿en qué momento van a hablar las mujeres en México? Creo que también las circunstancias en el país son muy distintas y mucho más graves. Si echamos al Estado de México o a Chihuahua, podemos entender el porqué. Pero creo que es tan o más urgente que se hable de ello, que pongamos el tema sobre la mesa y que desde nuestras trincheras hablemos de ello, que es precisamente lo que esta obra hace”, acotó la también protagonista del filme ‘Cuando los hijos regresan’.

Ana Francis Mor coincidó con la vigencia del texto que pone sobre la mesa la lucha del poder entre hombres y mujeres o el reajuste de las piezas, así como la búsqueda de igualdad.

“Esta es una versión corregida, aumentada, atinada y actual por todo lo que está ocurriendo como el movimiento Time’s Up y Me Too. Es un asunto muy pertinente. Necesitábamos dos actores con un amplísimo rango emocional y este par lo hace de manera virtuosa”, destacó la directora.

Enrique Arreola señaló que lo interesante del texto es que no hay buenos ni malos y que su personaje habla de un orden social caduco, viejo, que valdría la pena cuestionar.

“Hay que dejar paso a otro orden de ideas; abrir el espacio para no seguir permitiendo lo que uno no quiere que suceda”, concluyó.

