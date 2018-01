Donald Trump señaló este miércoles que podría poner fin al acuerdo de libre comercio con México y Canadá porque sería la forma de lograr un pacto más beneficioso para Estados Unidos, aunque reconoció que mucha gente estaría disconforme si lo hace.

“Podría terminar el TLCAN. Mucha gente no estará feliz si acabo con el TLCAN. Mucha gente no se da cuenta de qué tan bueno sería terminar con el TLCAN porque la manera en la que harás el mejor trato es acabando con el TLCAN”, sostuvo Trump en una entrevista.

El mandatario republicano ha amenazado varias veces con salir del pacto comercial que rige desde 1994 entre los tres países a menos que se realicen importantes cambios.

El eventual anuncio de Trump de retirarse del acuerdo podría convertirse en una estrategia definitiva de negociación, ya que iniciaría un plazo de salida de seis meses que forzaría a sus socios a negociar con la presión del plazo límite y no obligaría legalmente a Washington a renunciar una vez que expire.

Los representantes de México han asegurado que dejarían la mesa de renegociación si EU hace eso.

Siempre he dicho que renegociaremos el TLCAN o lo cancelaremos”, insistió Trump.

Después de cinco rondas las negociaciones parecen estancadas y Washington ha dicho que hacer concesiones es la única vía que tienen Canadá y México para preservar el pacto.

La sexta ronda de negociaciones se llevará a cabo del 23 al 28 de enero en Montreal. Entre los temas que podrían ser tocados está el de contenido regional en autos, que Washington quiere subir del 62.5 por ciento al 85 por ciento, y la propuesta de incluir una cláusula de salida anticipada del pacto.

Varias empresas automotrices han pedido al mandatario no abandonar el tratado y han instado a los tres socios a alcanzar un acuerdo mejorado.

¿Y EL MURO?

Insistiendo con sus promesas de campaña, el magnate dijo que buscará construir un muro en parte de la frontera con México.

Detalló que en varias partes de la frontera hay montañas y peligrosos ríos por lo que no se necesita erigir vallas o muros allí.

“Es alrededor de mil 127 kilómetros de largo lo que necesitamos”, sostuvo Trump.

“Hay algunas áreas por las que no se pueden pasar. De hecho, son mejores que un muro”.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, admitió hoy ante los miembros del Grupo Legislativo Hispano de la Cámara de Representantes que no hay manera de que México pague un muro en la frontera.

Cuatro legisladores participantes en el encuentro, citados de manera anónima por el diario The Washington Post, comentaron que Kelly concedió que no habrá un muro pagado por México y que no será de mar a mar.

“Ciertas cosas se dicen en la campaña que son desinformadas”, dijo Kelly de acuerdo con los legisladores, en alusión al muro, una de las principales promesas de campaña del magnate.

“Una cosa es hacer campaña y otra es gobernar. Es realmente difícil”, agregó, quien según la versión usó la frase “barrera física” en lugar de muro en varias ocasiones.

Cabe señalar que Trump comentó en una entrevista publicada la semana pasada por el Wall Street Journal que México podría pagar “indirectamente” por el muro mediante cambios TLCAN.

México ha reiterado en varias oportunidades que no pagará de ninguna manera.

Con información de Excélsior