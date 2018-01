Armando Ahued y Salomón Chertorivski aceptaron el triunfo de Alejandra Barrales, en las encuestas para definir al candidato del PRD a la jefatura de Gobierno.

“Hoy, el resultado de la encuesta llevada a cabo por el PRD no me es favorable; como me ofrecí y prometí, acepto el resultado”, dijo Ahued.

“Felicito a mi amiga, Alejandra Barrales, por haber alcanzado esta meta, desde hoy le ofrezco todo mi apoyo para que se convierta en la próxima jefa de Gobierno”.

El exsecretario de Salud local aseguró que su vocación política seguirá vigente, por lo que seguirá trabajando para servir a los ciudadanos de la capital.

El otro precandidato, Salomón Chertorivski, agradeció al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por la oportunidad que, dijo, le brindó de trabajar para la CDMX, y también al PRD.

“Tengo que agradecer al PRD, a través de Raúl Flores (líder del partido en la capital), porque abrieron sus puertas a quienes no somos militantes y nos dieron esta gran oportunidad de poder participar”

“Yo con el PRD, desde hoy lo digo, tengo un compromiso por los años por venir y estaré buscando cómo poder apuntalar a que los principios y la ideología que el PRD enarbola pueda crecer y pueda llegar a buen puerto”, expresó.

El otrora titular de la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina reveló que se sumará a proyecto de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Tras los mensajes de ambos, habló la candidata del PRD a la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, quien externó su confianza en que ganará la contienda electoral a celebrarse este año.

Con información de Excélsior