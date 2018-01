Norcorea se burla del ‘gran botón nuclear’ de Trump

La prensa estatal norcoreana dice que el tuit del presidente Donald Trump, quien dice poseer un botón nuclear más grande que el del líder Kim Jong Un, es “el arranque de un lunático”.

Rodong Sinmun, el diario del partido gobernante, atacó a Trump por el tuit emitido por el comandante en jefe estadunidense el 3 de enero donde dice que “yo también tengo un Botón Nuclear, pero es mucho más grande y poderoso que el suyo, ¡y mi Botón funciona!”.

“El arranque de Trump en el año nuevo refleja el estado de desesperación mental de un perdedor que fue incapaz de detener el avance vigoroso del ejército y el pueblo de la RDPC”, las iniciales de República Democrática Popular de Corea, dice el comentario de Rodong Sinmun. “Es un alarde que solo permite diagnosticar a un psicópata”.

Ese tono es el que suele emplear la prensa norcoreana.

Pero el hecho de que Trump responda con la misma moneda -ha llamado a Kim “el hombrecito del cohete”- es inusual en un líder estadunidense y ha provocado varios intercambios fogosos desde que asumió hace casi un año.

Trump ha insinuado que estaría dispuesto a reunirse con Kim, y según el diario Wall Street Journal dijo que “probablemente tenemos una muy buena relación”.

Pero si es así, el aparato de propaganda del Norte no parece haber recibido el mensaje.

El controvertido tuit de Trump sobre el “botón nuclear” respondió a la advertencia de Kim en Año Nuevo de que el arsenal nuclear de su país es una amenaza real y que tiene el botón de lanzamiento sobre su escritorio en todo momento.

Rodong Sinmun publicó recientemente un comentario sobre el libro ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’, que presenta al presidente como un líder que no comprende la responsabilidad de su puesto y cuya competencia es puesta en duda por sus propios colaboradores. Trump y varios funcionarios de la Casa Blanca han dicho que el libro es impreciso.

El título proviene de una declaración de Trump, quien a mediados del año pasado amenazó a Corea del Norte con “fuego y furia como el mundo nunca ha visto” en un intercambio de burlas.

Las ventas del libro reflejan “el rápido crecimiento de los sentimientos contra Trump en la comunidad internacional”, dice el artículo.

“El libro antitrump está recorriendo el mundo y Trump está siendo humillado en todo el mundo”, añade.

La popularidad del libro “presagia la muerte política de Trump”, dice el artículo.

Con información de AP