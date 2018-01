El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emitió un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haga pública toda la información que exista en torno al caso Odebrecht.

Durante la primera sesión ordinaria del 2018 del Comité Coordinador del SNA, su presidenta Jaqueline Peschard Mariscal informó que la solicitud es para que dicha información se haga de conocimiento de la sociedad.

Al fundamentarlo, Peschard Mariscal señaló que el exhorto se da en el entendido de que se reservará la información que pueda poner en riesgo la investigación.

“Debido a que el caso Odebrecht ha sido considerado como el caso más grande de América Latina y dada la ausencia de información por parte de la PGR que permita conocer la atención que se le está brindando; solicitamos se nos informe de manera detallada, cuál es el estatus de la información, si esta continúa abierta o cerrada; en qué etapa se encuentra y en qué tiempo se calcula el cierre del caso”.

El exhorto, emitido por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, está dirigido al encargado de despacho de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán.

“Que mantenga informado a este comité coordinador y a la ciudadanía sobre los principales avances del caso, así como de las acciones que se están tomando, sin revelar información que ponga poner en riesgo el curso de la investigación”, precisó Peschard Mariscal.

Posteriormente en entrevista, señaló que, aunque no existe un plazo definido para su entrega, la PGR está obligada a dar la información solicitada por el SNA sobre el caso Odebrecht, la cual inmediatamente que sea recibida, será subida a la página para que hacerla de conocimiento público.

Cabe señalar que el exhorto se aprobó por unanimidad de los seis consejeros asistentes a la sesión, pero con dos votos concurrentes.

Un voto fue de la Secretaría de la Función Pública, Areli Gómez González, que solicitó diversas modificaciones a la redacción del exhorto para fortalecer su fundamentación jurídica y otro voto concurrente del representante de la Auditoria Superior de la Federación Juan Javier Pérez Saavedra, quien señaló: “aparejado al exhorto se amerita la recomendación de buscar el fortalecimiento de las medidas de control del delito de cohecho, al cual por auditoría y por investigación difícilmente se puede acceder, ya que actualmente, sólo la unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP lo puede hacer”.

LA DESPEDIDA DE PESCHARD

En lo que fue su última sesión como presidenta del Comité Coordinador del SNA, Jaqueline Peschard recibió un reconocimiento a su labor por parte de sus compañeros consejeros y al despedirse reconoció: “Cierro mi ciclo y me doy cuenta de que no tengo cifras que presumir. No le hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo y que aparece en lugares donde no se esperaba”.

“Lo que dejo a mis compañeros como herencia es la evidencia de que se trata de una labor titánica, pero sé que se ha abierto una puerta o tal vez una rendija donde aparece la luz”.

Añadió que debido a que la corrupción se cuela por los resquicios electorales “es nuestro deber acompañar al INE en el blindaje de los comicios para que estas elecciones sean las más limpias y ejemplares de nuestra historia”.

Con información de Excélsior