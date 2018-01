El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, advirtió que Andrés Manuel López Obrador destruye, confronta y divide, mientras que Ricardo Anaya tiene dividido a su partido y traiciona ideales solo por su hambre de poder.

En su encuentro con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dijo que hay que ser justos con López Obrador, pues “lo vemos haciendo esfuerzos, así como Ricardo (Anaya) habla inglés y francés, según nos dicen los medios, López está empezando aprender hablar ruso”.

Tras presenciar el juego de Jai Alai del precandidato al gobierno capitalino, Mikel Arriola, cuestionó si lo trabajadores de la CROC podrían dar su apoyo a quien no comparte sus valores de unión, honestidad en el trabajo, lealtad, la familia y la solidaridad.

Preguntó si los trabajadores darían su apoyo a Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, que integran los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

“Ricardo habla inglés, Ricardo habla francés, y yo me equivoqué el viernes yo pensaba que tocaba la guitarra, pero ya me dijeron que no, que lo que toca es ukelele”, subrayó.

Dijo que pensaba que Anaya tenía buen perfil para guía de turistas, pero la CROC tiene valores: la unión, la honestidad en el trabajo, la lealtad, la familia y la solidaridad, por lo que recordó que ese organismo obrero tiene, entre otros, los servicios y en ellos los guías de turistas y quieren que éstos compartan sus valores.

Resaltó que el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sabe muy bien qué es lo que tiene hacer el presidente de un partido y lo primero que tiene que hacer es asegurar que haya unión y “qué es lo contrario de un partido unido, un partido dividido, y si alguien dividió a un partido, ¿comparte los valores de la CROC?”, por lo que interrogó si esa central podría apoyar a quien trae división.

Además, resaltó que a la CROC le preocupa la lealtad, que tiene que ver con no traicionar los ideales y cuestionó: “si vemos que alguien traiciona sus ideales solamente por hambre de poder, ¿lo podemos apoyar, le podemos tener confianza, ése puede ser el mejor candidato de los trabajadores?

También se refirió al perfil de López Obrador, precandidato presidencial de Morena, de quien dijo le tomó 14 años terminar la carrera, “éste es López, que lleva 12 años sin trabajar”.

“Aquí en el palacio de la pelota, aquí en la Plaza de la Revolución, vimos gente que llegó a destruir nuestros empleos. ¿Cuánto tiempo estuvieron los trabajadores de la CROC sin poder tener abiertos sus restaurantes? ¿Cuánto tiempo cerraron los hoteles en Oaxaca? ¿Cuánto tiempo nos quedamos con los trabajos interrumpidos en Reforma?”, cuestionó en el Frontón México.

Meade Kuribreña dijo que se requiere hacer un pacto por la productividad, ya que es la mejor forma de apoyar a México y fortalecer la economía familiar y planteó a la militancia priista la importancia de mantener la estabilidad en las finanzas del país, para que el dinero rinda más y el ahorro esté protegido.

Se pronunció por realizar un esfuerzo nacional que genere empleos de calidad y que sean bien remunerados, así como generar la mejor política para otorgar créditos orientados a la mujer. Se dijo a favor de promover mayor competencia para que se reduzcan los precios de la canasta básica y los bienes de primera necesidad.

El precandidato planteó la necesidad de poner en marcha las medidas necesarias para hacer que a los mexicanos les rinda su ingreso, acercando a los productores con los consumidores, ofreciendo productos más accesibles.

“Eso ya lo hicimos, lo hicimos juntos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lo hicimos con la misma filosofía de avanzar y con la Estrategia Nacional de Inclusión salieron, con su esfuerzo y nuestro acompañamiento, dos millones de mexicanos de la pobreza extrema, eso es lo que juntos vamos a seguir haciendo”, aseveró.

Con información de Notimex