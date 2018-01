Familiares de pescadores extraviados piden retomar búsqueda

Familiares de los pescadores que viajan en la embarcación Virgo que se encuentra desaparecida en las aguas del Pacífico mexicano, manifestaron su preocupación que a más de 9 días la búsqueda se suspenda, pues aún no los han rescatado.

La señora Esperanza Cosme, madre del pescador Adolfo Ángel dijo “nos dieron el informe este sábado que ya los habían encontrado, pero eso es mentira, porque nosotros fuimos a capitanía del puerto de Huatulco, y ahí nos dicen que solo los habían ubicado, y que el buque tenía que llegar en 9 horas, pero la avioneta se acercó lo más que pudo, les botó agua y que ellos los estuvieron vigilando; fue lo único que nos dijo la Marina”.

Además agregó que “por esa mentira se paró la búsqueda y no se vale, porque son seres humanos los que están adentro, entonces pido que nos sigan ayudando”.

De acuerdo con la información que emitió la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, la Secretaría de Marina continúa la búsqueda con dos Fragatas y dos aeronaves tipo CASA CN 235-300 y el gobierno de Oaxaca con sobrevuelos en un avión tipo Commander.

“El aviso nos los da la Secretaría de Marina de que habían sido localizados, y habían enviado un buque al lugar, a este le llevaba el tiempo de cinco horas al lugar donde habían sido ubicados y finalmente cuando llegan a lugar ya no se encontraban en la coordenada y derivado de esto la búsqueda por parte de la Semar continúa tanto vía marítima y aérea, y por parte de la Protección Civil continuamos con la búsqueda aérea” indicó Esteban Vásquez Hernández delegado de Protección Civil en la Costa.

Sin embargo, los familiares no pierden la fe en encontrarlos. “Nos dijeron que la Marina había dicho que ya estaban rescatados y que venían en una patrulla, aquí fue la falsa alarma y fue una mala noticia, pues no los han rescatado; Nos dicen en la Marina que hay dos fragatas y un avión en el lugar, desgraciadamente el mal tiempo es que ha movido todo esto, los movió de posición, y nosotros queremos que no cedan, que continúen en la búsqueda” dijo Cristela Morales hermana de Isael Morales, otro de los pescadores.

El pasado 10 de enero se dio el aviso de que la embarcación Virgo con número de matrícula 2001018313-4 perteneciente a la Cooperativa Pesquera Palangreros La Cruz Del Sur con tres tripulantes a bordo se encontraba desaparecida al no retornar al puerto de Puerto Escondido.

Con información de Quadratín