Fallece Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries

La cantante irlandesa Dolores O’Riordan, líder de la banda The Cranberries, ha fallecido a los 46 años en un hotel de Park Lane en Londres, anunció hoy su agencia de publicidad en un comunicado.

La nota explica que la artista ha muerto “súbitamente” en la capital del Reino Unido, donde se encontraba efectuando “una breve sesión de grabación”.

“La familia está devastada tras conocer la noticia y ha pedido que se respete su privacidad en este momento difícil”, indicó el comunicado, que señala que, de momento, “no hay más detalles al respecto.

“La cantante irlandesa e internacional Dolores O’Riordan ha muerto súbitamente hoy en Londres. Tenía 46 años de edad”, agregó el comunicado enviado a los medios.

The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como Zombie, Dreams o Linger, y llegaron a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum Roses.

Y el pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico Something Else, en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.

Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O’Riordan.

Nacida en la ciudad de Limerick, al suroeste de Irlanda, la cantante también probó suerte en solitario con dos álbumes, Are You Listening? (2007) y No Baggage (2009).

La vocalista padecía trastorno bipolar, y había sido multada con 6 mil euros por agredir a un policía irlandés y a una azafata en un vuelo en noviembre de 2014.

Durante aquel juicio, el juez irlandés Patrick Durcan optó por imponer una sanción económica en lugar de una “condena penal”, que hubiese conllevado un castigo más severo, y reconoció que la artista padece un trastorno bipolar.

Asimismo, su abogado presentó varios informes médicos que aseguraban que por aquella época sufría episodios de “hipomanía”, “privación del sueño” y “paranoia”, a raíz de la separación pocos meses antes del citado suceso de su marido, el exrepresentante del grupo británico Duran Duran, Don Burton.

La banda Duran Duran ha sido una de las primeras en manifestar su pesar por la muerte de O’Riordan a través de su cuenta de Twitter: “Estamos rotos tras conocer la noticia (…) Nuestros pensamientos están con la su familia en este terrible momento”.

El grupo irlandés Kodeline se declaró “en shock” y recordó que The Cranberries les dieron su “primera oportunidad” al ofrecerles el puesto de teloneros en una gira por Francia “hace varios años”.

También el presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, encabezó hoy la lista de tributos rendidos por numerosas personalidades de este país.

“Estoy entristecido por la muerte de Dolores O’Riordan, músico, cantante y cantautora. Dolores O’Riordan y The Cranberries han tenido una influencia enorme en la música rock y pop tanto en Irlanda como a nivel internacional”, subrayó Higgins.

También en el pasado O’Riordan reveló que de pequeña sufrió abusos sexuales de parte de una “persona de confianza”.

En esa época tenía entre ocho y doce años y la traumática experiencia fue algo que siempre había “llevado a cuestas”, declaró ORiordan, quien contó que ha le costó muchos años de terapia poder superar aquel episodio.

Luego de 20 años de relación, en 2014, se separó de su esposo, Don Burton, ex mánager de tour del grupo británico Duran Duran, con quien tuvo tres hijos, Taylor Baxter, de 20 años, Molly Leigh, de 16, y Dakota Rain, de 12.

Con información de EFE