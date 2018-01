Partidos alistan a sus “gallos” para el Congreso

Los perfiles son diversos. Políticos de arraigo, de derecha e izquierda, empresarios y también miembros de la farándula se perfilan como candidatos al Congreso de la Unión, arropados por los distintos partidos políticos.

Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, es el más aventajado en la designación de sus precandidatos a las Cámaras de Diputados y Senadores.

Para la Cámara Alta, los morenistas que buscan una candidatura y a su vez forman parte del grupo que integraría el gabinete de Morena son Rocío Nahle y Alfonso Durazo. La primera por Veracruz y el segundo por Sonora.

En la lista de precandidatos al Senado también está la periodista Lilly Téllez, quien ha sido nombrada coordinadora de organización en Sonora.

En el Estado de México, el Grupo de Acción Política es el que se llevaría las dos candidaturas al Senado. Delfina Gómez, ex candidata a gobernadora del Edomex, y el alcalde de Texcoco Higinio Martínez serían la fórmula.

En Oaxaca, la cantante Susana Harp haría fórmula con el ex candidato al gobierno del estado Salomón Jara. Mientras que por Morelos compiten el empresario Raúl Iragorri Montoya y la diputada federal Lucía Meza.

Por Guerrero se ha inscrito como precandidato el ex alcalde de Acapulco y ex perredista Félix Salgado Macedonio; en Nayarit hizo lo mismo Miguel Ángel Navarro; en Zacatecas, el ex perredista José Narro Céspedes; en Coahuila, Armando Guadiana, empresario y ex candidato al gobierno de la entidad.

Para la Ciudad de México se inscribieron Martí Batres Guadarrama, ex presidente de Morena en la Ciudad de México, y la diputada local Citlalli Hernández Mora.

El empresario Ricardo Ahued hizo lo propio en Veracruz, y la dupla de Marybel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez podría ir en fórmula en Quintana Roo.

Martha Lucía Micher, ex colaboradora de Marcelo Ebrard, va por Guanajuato; mientras que Jaime Bonilla busca un escaño por Baja California; Víctor Manuel Castro lo hace por Baja California Sur; Antonio Barceló Garza, por Nuevo León; José Antonio Álvarez, ex gobernador priísta, por Tlaxcala, y el ex priísta Enrique Ku Herrera quiere ser senador por Campeche.

En cuanto a la lista de coordinadores de organización de Distritos de Morena, virtuales candidatos a una curul de San Lázaro, la lista incluye a ex perredistas como Dolores Padierna Luna, Mario Delgado, Alfonso Ramírez Cuéllar, Aleida Alavez Ruiz y Pablo Gómez.

En este listado sorprendió la inclusión del actor y empresario Sergio Mayer, quien fue nombrado coordinador de organización del Distrito 6 de la Ciudad de México.

Asimismo, los que buscan una candidatura a diputación federal por Morena son Vane del Castillo Ibarra, Miguel Ángel Jáuregui, Gerardo Fernández Noroña, Claudia López Rayón, Beatriz Rojas, Adriana Espinosa de los Monteros, Rocío Barrera, Ausencio Cruz, Lorena Villavicencio, Ana María Rodríguez, Ana Karina Rojo Pimentel, Flor Ivonne Morales, Víctor Varela y Guadalupe Ramos Sotelo.

El sol azteca también aventaja en su listado. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también aventaja en sus precandidaturas al Senado de la República.

Algunos diputados federales que buscan brincar al Senado son el coordinador de los perredistas en San Lázaro, Francisco Martínez Neri; el vicecoordinador, Jesús Zambrano, y Guadalupe Acosta Naranjo.

Además, buscan un escaño Héctor Bautista, líder de la corriente Alternativa Democrática Nacional, y Héctor Serrano, coordinador de Vanguardia Progresista.

En lo que respecta a Guerrero, contenderán por una senaduría la ex secretaria general del sol azteca Beatriz Mojica y Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco.

Juan Zepeda, ex candidato al gobierno del Estado de México, también se ha inscrito como precandidato a la diputación federal.

Antonio García Conejo, coordinador parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán y medio hermano del gobernador Silvano Aureoles, se inscribió como precandidato. En el mismo estado lo hizo Carlos Torres Piña.

Santiago Sesín Maldonado y Alberto Amaro Corona van por Tlaxcala; el ex alcalde de Soledad José Luis Fernández Martínez, por San Luis Potosí, y José Guadarrama Márquez, ex senador, así como el ex cantante Francisco Xavier Berganza buscan una candidatura al Senado por Hidalgo.

Entre los perredistas que se han mencionado para ir por una candidatura a diputados federales están Adrián Xochitemo Pedraza, Bernabé Rodríguez García, Luis Cervantes Castro, Érick Lazcano, José Raymundo Mejía Hernández, Sandra Montiel Romero, Carlos Herrera Tello.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, los que ya se destaparon como posibles candidatos al Senado de la República son el actual coordinador del partido en la Cámara Baja, Clemente Castañeda, y la diputada federal Verónica Delgadillo.

También Samuel García Sepúlveda, dirigente de MC en Nuevo León y diputado local, se registró para una precandidatura al Senado.

Del PT, el único que abiertamente ha levantado la mano es el ex candidato al gobierno del Estado de México Óscar González.

En el Partido Acción Nacional aún se encuentran definiendo los espacios, hasta ahora integrantes del Comité Ejecutivo Nacional no han levantado la mano.

El coordinador parlamentario de los diputados, Marko Cortés, busca ser senador por Michoacán, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Ramos, iría por Baja California.

Mientras que el vicecoordinador Federico Döring lo hará por la Ciudad de México y la ex presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía, por Querétaro —de donde es el precandidato presidencial Ricardo Anaya—, y el vocero de la bancada, Jorge López, por Aguascalientes.

Algunos de los espacios, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, estarán sujetos a los gobernadores, los cuales suman 12, quienes llevarían primera mano en la designación de curules.

En el PRI, cuya convocatoria sería emitida la próxima semana, el caso más sonado es el del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien entraría a la lista de plurinominales para el Senado.

También están los nombres de la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu; el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira; el octogenario Augusto Gómez Villanueva; el ex gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes, entre otros.

Con información de El Universal